Диетологи назвали один продукт, который можно есть на ночь и ночью

Если вы перед сном хотите есть – не нужно от этого отказываться, но это совершенно и не значит, что нужно ночью есть мясо или подобную тяжелую пищу. Диетологи советуют в таких случаях обмануть организм и съесть фрукты, не жирный творог, попить чай, воду, йогурт, кефир.

Врач-диетолог Меллиса Шустер заявила, что йогурт – отличный вариант именно ночного перекуса, потому что он во-первых – полезный и благотворно повлияет на кишечник благодаря полезным бактериям, а во-вторых – вы от него не наберете вес.

Видео дня

Также диетолог добавила, что регулярное употребление йогурта еще и благотворно влияет на состояние кожи, костей и ногтей.

Употребление йогурта помогает нам выглядеть лучше, так как в нем много кальция. А кальций в свою очередь отвечает за здоровье зубов, костей и ногтей

Меллиса Шустер отметила, что не стоит и сильно им увлекаться именно ночью, чтобы не перегружать даже им свой желудок.

Для прекрасного самочувствия, легкости и при этом сытости вам достаточно будет 1 стакана йогурта.

Эксперт предостерегла, что лучше всего пить – исключительно натуральный йогурт, без добавок, не сладкий, а еще лучше – сделать его самостоятельно, тогда вы точно будете уверена в его безопасности и пользе.

Также на OBOZREVATEL ранее сообщалось: