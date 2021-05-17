Диетологи назвали необычные свойства нута

Нут – отличный продукт для снижения веса. Как бы это странно не показалось на первый взгляд, но действительно, эти бобовые очень хорошо влияют на метаболизм и ускоряют процесс похудения.

Диетологи утверждают, что им можно заменить свой привычный обед и даже ужин, так как он очень питательный и не калорийный, в нем много белка, передает Еatthis.

В них много клетчатки

Нут с ростками. Источник: pixabay.com

Одна порция нута содержит примерно 10 граммов клетчатки, регулирующей уровень сахара в крови и подавляющей голод, что является важным питательным веществом для контроля веса.

Нут также содержит растворимую клетчатку, которая способствует здоровью кишечных бактерий, а также может помочь в поддержании веса.

"Хотя связь не совсем ясна, некоторые данные показывают, что люди с разнообразным микробиомом кишечника имеют более низкий риск развития тяги к еде", – отмечает диетолог Сидни Грин.

Они могут вызвать "термический эффект"

Нут является отличным источником белка, и употребление достаточного количества этого макроэлемента является ключом к снижению веса.

"Белок помогает регулировать голод и связанные с ним гормоны, приводя к большему сытости и сдерживая тягу, а также поддерживает сухие мышцы и эффективный обмен веществ", – добавляет доктор медицинских наук Сидней Лаппе.

Она также подчеркивает, что белок имеет более высокий "термический эффект" по сравнению с углеводами и жиром, что означает, что организм сжигает больше калорий, переваривая белок, чем с этими двумя другими макроэлементами.

Белок растительного происхождения может способствовать большей потере веса

Из нута можно приготовить много блюд. Источник: pixabay.com

Употребление в пищу растительного белка, содержащегося в таких продуктах, как нут, киноа и соевые бобы, на обед может помочь предотвратить тягу к полуденным перекусам и сохранить чувство сытости до ужина.

"Некоторые исследования показывают, что фасоль и бобовые, богатые растительным белком, способствуют большей сытости по сравнению с животными белками, такими как свинина и телятина", – говорит Лаппе.

Они добавляют объем блюдам

Салат с нутом. Источник: pixabay.com

Поскольку нут содержит белок и клетчатку, он увеличивает объем еды, не добавляя при этом кучу калорий.

"Показано, что продукты с высоким содержанием клетчатки улучшают уровень липидов и вызывают чувство сытости, одновременно замедляя процесс пищеварения", – говорит Лаппе.

Эти бобовые не только подходят для вашего бюджета, но также могут быть включены во множество блюд – от тушеного мяса до блюд из риса.

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