Диетологи рассказали, кому категорически нельзя есть чеснок и почему

Чеснок – достаточно тяжелый продукт, но несмотря на это он еще и очень полезный. Помогает избавиться от патогенной микрофлоры в кишечнике, укрепляет иммунную систему, а также благодаря наличию аллицина, чеснок способен предотвратить развитие рака. Также тяжело представить много блюд без него, особенно – мясных.

Диетолог Лори Чанг RD из Медицинского центра Векснера при Университете штата Огайо отметил, что чеснок безусловно можно и нужно употреблять, но не всем в силу многих причин, передает Еatthis.

1. Кому категорически нельзя употреблять этот продукт и почему:

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людям с аллергией

людям, которые страдают эпилепсией

людям с язвой желудка

2. Какие неприятные последствия могут быть после употребления чеснока

изжога

Диетологи утверждают, что если у человека ГЭРБ – избыточный кислотный рефлюкс в пищеводе и есть предрасположенность к изжоге – нужно быть крайне аккуратными в этим продуктом.

головная боль

Чеснок может, как повысить, так и понизить кровяное давление, от этого может появиться сильная головная боль.

диарея и тошнота

Если его съесть натощак и больше трех зубчиков в день, может появиться сильная тошнота и даже желудочные спазмы. Также вы можете ощущать повышенное газообразование и диарею.

Но при этом, в отчете, опубликованном в " Экспериментальной и терапевтической медицине" было обнаружено, что экстракт чеснока может бороться с некоторыми видами рака, сердечными заболеваниями и предотвращать деменцию благодаря своим уникальным антиоксидантным свойствам.

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