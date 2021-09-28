Кому диетологи не рекомендуют есть сыр и творог

С вареньем, сиропом, сгущенным молоком или просто с сахаром – кто не любит натуральный творог? Казалось бы, идеального завтрака и не придумаешь. И пока в сети распространяется информация о бесконечной пользе сыра для организма, некоторые диетологи тем временем развеивают мифы. В частности, говорят, что есть те категории людей, кому сыр желательно не употреблять.

Следовательно, врач-диетолог Елена Мовчан рассказывает, что жирный творог особенно вреден для тех, у кого высокий уровень холестерина. А также для тех, кто имеет заболевания желудочно-кишечного тракта.

Если человек знает, что у него повышенный холестерин, если он знает о каких-то заболевания желудочно-кишечного тракта, мы не можем советовать жирные продукты.

Врач добавила, что оптимальная норма сыра в день составляет 150 г. При этом следует обязательно обращать внимание на его жирность.

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Врач-диетолог Оксана Скиталинская сообщила, что есть можно абсолютно все виды сыра, но полезным считается именно "зрелый". Все потому, что в нем содержится гораздо меньше лактозы и молочного сахара.

Чем более мягкий сыр, тем больше он жирный. Чем более твердый сыр, тем меньше жира он содержит, а больше – белка.

Что касается творога, то врач советует употреблять его в первой половине дня.

Он имеет высокий уровень инсулина. Это не плохо. Просто в первой половине дня, когда мы тратим много энергии, мы можем есть творог.

Диетолог Светлана Фус предостерегает, что кальций, который содержится во всех молочных продуктах может негативно влиять на щитовидную железу.

Дело в том, что при злоупотреблении молочными продуктами в организм попадает много кальция, который может негативно влиять на щитовидную железу. А избыток кальция грозит дефицитом железа и цинка, грозит кислородным голодом.

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