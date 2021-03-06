Эксперт предупредила об опасности магазинных пирожных

Магазинные пирожные содержат ингредиенты, вредные для здоровья кишечника и в целом для всего организма.

Об этом рассказала эксперт по качеству и безопасности пищевых продуктов, кандидат экономических наук Мария Янчик в эфире канала "Украина 24".

Так, в первую очередь при производстве пирожных используются опасные для здоровья трансжиры и большое количество сахара, что может привести к скачку уровня глюкозы в крови.

А консерванты, которые добавляют в кондитерские изделия для длительного хранения, по словам эксперта, наносят вред кишечнику, подавляя микрофлору в нем.

"В зависимости от вида крема у них есть определенный срок хранения. Например, с заварным кремом хранятся не более шести часов. Но если добавить сорбиновую кислоту, например, или какие-то консерванты, то срок хранения можно продлить до шести суток. Именно это и используют наши производители", – отметила Янчик.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее врач-нутрициолог Наталья Дубовик рассказала украинцам, какие продукты необходимо есть для поддержки иммунитета. Здоровый кишечник и правильное питание являются главным фактором укрепления защитных сил организма.

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