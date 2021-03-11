Нутрициолог назвала идеальный "перекус": какие продукты выбрать

Полноценный прием пищи в определенных случаях можно заменить простым "перекусом", продукты в котором также могут быть весьма полезными.

Об этом во время эфира на телеканале OBOZREVATEL рассказала нутрициолог Наталья Дубовик. "Если вы куда-то бежите и вам нужно что-то перекусить и добавить себе энергии, сделайте бутерброд. Если нет времени, возьмите с собой орехи. Вы можете съесть кусочек черного шоколада", – посоветовала она.

Медик также рассказала, как уменьшить желание употреблять не слишком полезные продукты, в частности, сладости и выпечку. "Чтобы не хотелось очень много сладкого, нужно контролировать нервную систему и обязательно употреблять цельные качественные продукты", – подчеркнула она.

В этом контексте она посоветовала отдавать предпочтение продуктам, которые прошли минимальную обработку. В частности, фермерским продуктам и тем, которые имеют пометку "эко".

В частности, для бутерброда следует брать качественный сыр или сливочное масло, а также цельнозерновой серый или черный хлеб или хлеб с отрубями. "Это супер, это очень классно", – подчеркнула она.

"Когда эти продукты в нашем рационе, например, фермерская курица, или утка, или телятина, у нас не будет проблем с всасыванием полезных веществ и кишечнике", – заметила Дубовик.

В то же время медик посоветовала не злоупотреблять "перекусами", а организовать правильное трехразовое питание. "Все же я советую не пользоваться "перекусами", а просто три раза в день хорошо сесть и поесть, найти для этого время", – сказала она.

Напомним, ранее OBOZREVATEL предложил лучшие рецепты закусок, для приготовления которых не нужно много времени и сил и которые не повлияют на фигуру.

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