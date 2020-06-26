Как начать правильно питаться: диетолог озвучила советы для "новичков"

Правильное питание должно быть постоянным, а вот начать можно в любой день.

Как сообщила в Telegram врач-диетолог Виктория Кляуз, съев сегодня килограмм чеснока, а завтра – торт, вы ничем себе не поможете.

Как начать правильно питаться:

Убрать еду, которая повреждает клетки, нагружает "защитные" системы – все те же "старые друзья" подсластители и транс-жиры. Убираем колбасы, кондитерку, "разноцветные" йогурты, магазинное желе. А вот натуральные йогурты, наоборот, включаем в пищу.

Ежедневно – источники витаминов: цитрусовые, яблоки, брокколи, капуста, цельно зерновые.

Белок – это антитела, это молекулы-переносчики полезных веществ, это ферменты... Многие ограничивают порции с белковой едой, чтобы позволить себе печенько "в счет" обеда. Это ошибка, дайте своему телу материал, из которого оно создаст "армию" для борьбы с вирусом.

Чеснок, имбирь, базилик, куркума, корица обладают противомикробными, противовоспалительными свойствами. Но у всего есть мера. Важно соблюдать баланс.

Не зря еда является важным компонентом ЗОЖ, ее роль в жизни человека огромна. Но также важно соблюдать и другие меры по профилактике вирусных заболеваний. Не нужно носиться по городу в поисках "дефицитного" чеснока или лука.

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