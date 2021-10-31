Какую воду и сколько нужно пить во время холодов: нутрициолог дала совет

В холодное время года следует добавлять в свой рацион питания обычную теплую воду. Рекомендуется также пить больше чаев и травяных отваров.

Об этом в эксклюзивном комментарии OBOZREVATEL рассказала нутрициолог Наталья Дубовик. По ее словам, теплое питье является профилактикой заболеваний желудка.

"На улице становится холодно, и чтобы не было проблем с желудком, нужно пить больше не холодной, а теплой воды", – сказала она.

Как пояснила нутрициолог, дневная норма воды рассчитывается по простой формуле: 30 миллилитров на каждый килограмм веса человека. "Получается 1,5 литра и больше".

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"Если вы болеете каким-либо вирусным заболеванием, употребление воды следует увеличить, как минимум, на 500 миллилитров, чтобы продукты распада лучше выводились из организма", – добавила она.

Нутрициолог также порекомендовала употреблять в осенний и зимний период больше теплых чаев и травяных отваров. Вместе с тем она подчеркнула, что объем этих напитков не учитывается в дневной норме воды. "При этом дневная норма воды не уменьшается, то есть нужно пить воду плюс чай или отвары", – уточнила она.

Напомним, ранее OBOZREVATEL поделился рецептом чая с мятой, который обладает успокаивающим действием. Для его приготовления, кроме мяты, потребуется лайм, лемонграс и тимьян.