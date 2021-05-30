ЛЕТО И ВИТАМИН Д

⠀Все мы прекрасно знаем, что витамин Д - это витамин, который синтезируется в нашем организме под действием солнечных лучей. На самом деле витамин Д - это витамин-гормон.

Поэтому многие ОШИБОЧНО полагают, что летом мы получаем его в достаточной концентрации для нас.

⠀На самом деле это не так! Давайте разбираться…

⠀В норме у взрослого человека витамин Д в анализах должен быть в пределах от 90 до 100 нг/мл (220-250 нмоль/л). Если этот показатель снижен - это говорит о дефиците.

⠀Недавно подруга купила витамин Д и говорит мне:

⠀- "Наверное, я начну его пить уже осенью. Ведь летом мы получаем его от солнца и сейчас его мне достаточно"

⠀Но если пересдать анализы еще раз, уже осенью окажется, что уровень этого "солнечного витамина" будет прежним, а может даже и ниже (если человек не часто бывал на солнце).

⠀Почему так?

⠀Во-первых, чтобы получить достаточное суточное количество витамина Д нужно провести не менее 30 минут под открытым палящем солнечным излучением, когда солнечная активность опаснее всего для нас. И не купаться после этого до конца дня! Чтобы витамин Д успел синтезироваться и усвоиться.

⠀Во-вторых, летом люди практически все время используют солнцезащитные крема, а это на 90-95 % снижает выработку витамина Д.

⠀В-третьих, лучше всего витамин Д синтезируется, когда человек находится в горизонтальном положении, но большую часть времени люди, даже если это пляж, ходят, купаются, играют в какие-то игры и только малая часть может пролежать полчаса под открытым солнечным излучением.

⠀И самая большая взаимосвязь состоит в том что, чем больше летом загорает наша кожа, тем меньше у неё становится способность синтезировать витамин Д. Люди с темной, загорелой, смуглой кожей - находятся в большей группе риска дефицита витамина Д.

⠀Загар - это защитная система кожи (своего рода барьер) на воздействие ультрафиолетовых лучей. И провоцировать его специально не лучшая идея.

⠀Поэтому летом витамин Д нужен нашему организму не меньше, чем зимой. Чтобы получить его в достаточном количестве необходимо нормализовать питание и включить в свой рацион витаминные добавки.

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