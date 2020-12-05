Ученые назвали пользу отказа от красного мяса

Отказ от красного мяса в пользу растительных источников белка приводит к снижению риска болезней сердца.

Как сообщает BMJ, ученые в США проанализировали данные более 43 тысяч человек, собранные в течение 30 лет. Начиная с 1986 года участники исследования каждые четыре года заполняли подробные анкеты о своей диете.

Было обнаружено, что одна порция красного мяса в день увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний на 11%, а обработанного мяса – на 15%. При этом получение белка из растительных источников (яйца, нежирное молоко и прочее) снижало такой риск на 14%.

У людей старше 65 лет вероятность сердечно-сосудистых заболеваний снижалась на 18%, если они вместо красного мяса ели бобовые, сою, орехи, крупы.

У молодых людей риск сердечно-сосудистых заболеваний снижался на 20% в случае замены мяса на яйца. Менее выразительный эффект давали цельнозерновые и нежирные молочные продукты.

В то же время замена мяса на рыбу никак не влияла на этот риск. Вероятно, участники исследования чаще употребляли ее в жареном или обработанном виде.

По словам ученых, употребление красного мяса повышает уровень холестерина в крови, что рискует развиться в атеросклероз и ишемическую болезнь сердца. Растительные источники белка не имеют таких последствий.

Также в мясе высокое содержание насыщенных жиров и других веществ, которые плохо влияют на сердце. В продуктах из обработанного мяса обычно содержится соль, которая может вызывать повышение артериального давления.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что небольшие порции продуктов из переработанного мяса, таких как бекон, колбаса и сосиски, увеличивают риск преждевременной смерти на 20%, а любовь к стейку из красного мяса – на 12%.

Есть шесть признаков того, что мы едим слишком много красного мяса.

При этом ученые не нашли связи между употреблением красного и переработанного мяса и смертностью, связанной с риском образования раковых опухолей.

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