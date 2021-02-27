Женщина похудела на 46 килограммов, отказавшись от кофе с сахаром. Фото

29-летняя британка Тенси Арнет из города Колчестер отказалась от кофе с сахаром и похудела на 46 килограммов за 15 месяцев.

Как пишет East Anglian Daily Times, ранее женщина весила 114 килограммов. Благодаря правильному питанию и спорту Арнет похудела до 68 килограммов и полюбила свой внешний вид (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

В ноябре 2019 года Тенси решила привести себя в форму и вместе с сестрой вступила в местную группу для тех, кто хочет похудеть. Там ей предоставили комплексную программу для снижения веса.

Теперь у женщины каждый день есть три сбалансированных приема пищи, состоящие преимущественно из фруктов и овощей. Родственники поддержала ее стремление к здоровому питанию.

"Приятно осознавать, что вся семья питается правильно, и я прививаю своим детям хорошие привычки. Больше всего мы любим мясной пирог и овощное рагу с говядиной", – отметила Арнет.

Друзья британки утверждают, что теперь она стала похожа на герцогиню Меган Маркл.

В ноябре 2019 года Тенси решила привести себя в форму. Источник: eadt.co.uk

Ей предоставили комплексную программу для снижения веса. Источник: eadt.co.uk

Теперь у женщины каждый день есть три сбалансированных приема пищи. Источник: eadt.co.uk

Она стала похожа на герцогиню Меган Маркл. Источник: eadt.co.uk

Как сообщал OBOZREVATEL, чтобы избавиться от лишнего жира, нужно настроиться на кропотливую, длительную работу над собой. Однако существуют способы привести себя в форму в короткие сроки без лишних усилий.

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