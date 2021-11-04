Для чего именно в осеннее время есть бульон: ответ эксперта

Екатерина Ягович
Екатерина Ягович
FoodOboz
804
Для чего именно в осеннее время есть бульон: ответ эксперта

Бульон – довольно элементарное блюдо, которое часто готовят на ужин или обед. И такая пища полезная, но только тогда, когда она приготовлена правильно. Особенно важно добавить куриный или овощной бульон в рацион именно в осенний период.

Известный украинский диетолог dr.skytalinska рассказала, как положительно может повлиять употребление бульона на организм. Информация опубликована на странице Instagram.

Овощные и мясные бульоны

Эксперт отмечает, что в осеннее время ослабляется иммунитет из-за малого количества солнца, низкой температуры и стрессов. Иммунные клетки нужно обогащать энергией. Здесь на помощь нам приходит нежирный непрочный бульон. Именно в этом блюде содержится много глутаминовой кислоты – она активизирует работу мозга, защищает его во время эмоционального стресса. Поэтому овощной или мясной бульон – то, что нужно на обед.

Видео дня

Куриный бульон от cooking_by_yuliya. Опубликовано на странице Instagram.

Ингредиенты:

  • любая часть курицы

  • морковь

  • лук

  • чеснок

  • зелень

  • вермишель

Овощи, из которых можно сварить суп

Способ приготовления:

  1. Если вы берете не филе, а любую другую часть, то первую воду нужно слить и варить мясо уже в чистой. Если филе – можно готовить в первой.

  2. Добавить зелень, перец, соль, морковь, лук и чеснок

  3. Все варить на маленьком огне (за счет этого бульон будет прозраченый) пока не сварится мясо.

  4. Если есть пена, обязательно собрать ее.

  5. Вермишель отварить раздельно.

  6. Положить в тарелку и залить бульоном.

  7. Сверху можно добавить перепелиные яйца.

Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами:

Сейчас мы готовим

Все рецепты