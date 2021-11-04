Для чего именно в осеннее время есть бульон: ответ эксперта

Бульон – довольно элементарное блюдо, которое часто готовят на ужин или обед. И такая пища полезная, но только тогда, когда она приготовлена правильно. Особенно важно добавить куриный или овощной бульон в рацион именно в осенний период.

Известный украинский диетолог dr.skytalinska рассказала, как положительно может повлиять употребление бульона на организм. Информация опубликована на странице Instagram.

Эксперт отмечает, что в осеннее время ослабляется иммунитет из-за малого количества солнца, низкой температуры и стрессов. Иммунные клетки нужно обогащать энергией. Здесь на помощь нам приходит нежирный непрочный бульон. Именно в этом блюде содержится много глутаминовой кислоты – она активизирует работу мозга, защищает его во время эмоционального стресса. Поэтому овощной или мясной бульон – то, что нужно на обед.

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Куриный бульон от cooking_by_yuliya. Опубликовано на странице Instagram.

Ингредиенты:

любая часть курицы

морковь

лук

чеснок

зелень

вермишель

Способ приготовления:

Если вы берете не филе, а любую другую часть, то первую воду нужно слить и варить мясо уже в чистой. Если филе – можно готовить в первой. Добавить зелень, перец, соль, морковь, лук и чеснок Все варить на маленьком огне (за счет этого бульон будет прозраченый) пока не сварится мясо. Если есть пена, обязательно собрать ее. Вермишель отварить раздельно. Положить в тарелку и залить бульоном. Сверху можно добавить перепелиные яйца.

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