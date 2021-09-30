Для чего замачивать замороженные пельмени: раскрываем секрет

Один сплошной ком из замороженных пельменей во время варки – для многих знакомая вещь. Иногда, блюдо получается вовсе не съедобным, хотя слепленный продукт был качественным. Причин у такой проблемы несколько: неправильная технология заморозки, хранения и отваривания. Но все достаточно легко решить.

Сегодня редакция FoodOboz делится лайфхак, которые помогут отварить вкусные и сочные замороженные пельмени.

Для чего замачивать пельмени перед варкой

Замороженные пельмени должны быть комнатной температуры, только тогда их можно забрасывать в воду. Так продукт не будет слипаться, останется целостным и упругим.

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Секреты правильного отваривания замороженных пельменей

Забрасывать блюдо только в горячую воду, не кипящую. Если сделать наоборот, они могут потрескаться. В момент закипания добавить стакан холодной воды. Это нужно для того, чтобы фарш и тесто приготовились одновременно. Через некоторое время влить еще два стакана.

Как правильно хранить замороженные пельмени

Сразу после лепки готовые изделия не стоит складывать в морозилку. Нужно выложить их на доску так, чтобы у каждого пельменя было пространство. В таком виде поставить блюдо в морозильник на некоторое время. Тесто схватится, перестанет быть липким. Тогда пельмени можно пересыпать в отдельный контейнер или пакет. Лучше разложить небольшими порциями для удобства.

С чем вкусно подать пельмени

заправка из сливочного масла и сливочного перца

сметанный соус с зеленью, солью и чесноком

также к сметане можно добавить соевый соус

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