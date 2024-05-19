Для гостей или просто на ужин: вкусный и красивый картофель с беконом

Эрика Ильина
FoodOboz
1 минута
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Для гостей или просто на ужин: вкусный и красивый картофель с беконом

Картофель и бекон – это всегда удачное сочетание вкусов. Картофель насыщается беконом и практически полностью изменяет вкус. От этого блюдо становится еще вкуснее и ароматнее.

Рецептом невероятного картофеля с беконом в Instagram поделилась фудблогер с ником recepti dariko. Она также рассказала, как приготовить это блюдо так, чтобы оно получилось еще и красивым.

Для гостей или просто на ужин: вкусный и красивый картофель с беконом

Ингредиенты

  • Картофель 6-8 шт
  • Бекон – 100 гр
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  • Оливковое масло – 4 ст.л.
  • Чеснок – 2 зуб
  • Соль
  • Перец
  • Укроп

Способ приготовления

1. Картофель очистить, вымыть, обсушить, срезать немного дно, чтобы он был стабильным. Сделать поперечные надрезы, но не до конца.

Для гостей или просто на ужин: вкусный и красивый картофель с беконом

2. Смешать оливковое масло, пропущенное через пресс чеснок, соль и перец. Смазать этим маслом картофель так, чтобы попало в разрезы.

3. Бекон порезать, произвольно вставить в разрезы.

Для гостей или просто на ужин: вкусный и красивый картофель с беконом

4. Выпекать примерно час в разогретой до 190 градусов духовке. Полить сверху стекла маслом посыпать рубленым укропом.

Для гостей или просто на ужин: вкусный и красивый картофель с беконом

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