Картофель и бекон – это всегда удачное сочетание вкусов. Картофель насыщается беконом и практически полностью изменяет вкус. От этого блюдо становится еще вкуснее и ароматнее.

Рецептом невероятного картофеля с беконом в Instagram поделилась фудблогер с ником recepti dariko. Она также рассказала, как приготовить это блюдо так, чтобы оно получилось еще и красивым.

Ингредиенты

Картофель 6-8 шт

Бекон – 100 гр

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Оливковое масло – 4 ст.л.

Чеснок – 2 зуб

Соль

Перец

Укроп

Способ приготовления

1. Картофель очистить, вымыть, обсушить, срезать немного дно, чтобы он был стабильным. Сделать поперечные надрезы, но не до конца.

2. Смешать оливковое масло, пропущенное через пресс чеснок, соль и перец. Смазать этим маслом картофель так, чтобы попало в разрезы.

3. Бекон порезать, произвольно вставить в разрезы.

4. Выпекать примерно час в разогретой до 190 градусов духовке. Полить сверху стекла маслом посыпать рубленым укропом.

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