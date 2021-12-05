Для кого и почему может быть опасным мед

Трудно найти более полезный и вкусный продукт, чем мед. Однако у этого, казалось бы совершенного изобретения пчел, есть недостатки – для некоторых людей он может быть вреден.

Как рассказал болгарский портал Аctualno, мед может вызывать достаточно сильное раздражение пищеварительного тракта, если у человека есть проблемы с пищеварением. Также мед нельзя употреблять при определенных заболеваниях и состояниях.

В статье выделено четыре главные причины, по которым следует воздержаться от меда или ограничить его употребление.

Продукт может оказаться достаточно дискомфортным для системы пищеварения. У человека имеющего проблемы с ЖКТ, чрезмерное употребление меда может вызывать сильную боль в желудке и/или кишечнике, а также диарею.

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В случае проблем с органами желудочно-кишечного тракта, мед следует употреблять не более двух столовых ложек в день.

Более того, мед может оказаться достаточно токсичным для поврежденного ЖКТ. Оказывается, собирая мед, пчелы могут собирать нектар и с "ядовитых растений". Например, дельфиниума и рододендрона. Это ядовитые растения, а их пыльца может быть опасной.

При покупке меда следует поинтересоваться, где он был собран и узнать, какие растения произрастают в той области.

Данный продукт может вызвать серьезную аллергическую реакцию. В этом случае продукт представляет наибольшую опасность для людей, страдающих аллергией на пыльцу.

Специалисты заметили, что чаще всего сильная аллергическая реакция возникает при употреблении позднелетних сортов, в то время как, например, акациевый мед практически не вызывает аллергию.

Специалисты рекомендуют при наличии аллергической реакции обращать внимание на крупных производителей меда. Как правило, они "чистят" его от вредных примесей пыльцы и их мед выходит более безвредным для таких людей.

Худшие последствия аллергии на мед – анафилактический шок и отек гортани, которые, к сожалению, могут иметь самые тяжелые последствия, а то и стать причиной летального исхода.

С осторожностью к употреблению меда следует подойти и гипотоникам. У людей с пониженным артериальным давлением, мед может вызвать его резкое снижение, что, в свою очередь, может спровоцировать недостаток кровоснабжения мозга. В лучшем случае это проявиться кратковременной потерей сознания, которая, может закончиться и не так безобидно, если упавший получит травму лица или сотрясение мозга. В худшем – разовьется ишемический инсульт.

Наиболее опасным в этом случае считается мед с добавлением пыльцы валерианы.

Специалисты советуют, если человек страдает пониженным давлением, но очень любит мед, употреблять продукт следует вечером перед сном.

При употреблении меда следует помнить, что он богат углеводами. Людям с повышенным уровнем сахара в крови следует с осторожностью относиться к его употреблению.

Не стоит забывать об этом людям с избыточным весом, поскольку простые углеводы дают дополнительные калории и, как следствие, приводят к набору массы.

"Каким бы полезным ни был мед, помните, что он содержит глюкозу", – сказано в статье.

Также, специалисты предупредили, что не стоит заменять сахар медом в горячих напитках. При нагревании выше 45 градусов его полезные свойства сводятся к нулю – в меде остаются только углеводы и сахар.

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