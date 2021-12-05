Для кого и почему может быть опасным мед
Трудно найти более полезный и вкусный продукт, чем мед. Однако у этого, казалось бы совершенного изобретения пчел, есть недостатки – для некоторых людей он может быть вреден.
Как рассказал болгарский портал Аctualno, мед может вызывать достаточно сильное раздражение пищеварительного тракта, если у человека есть проблемы с пищеварением. Также мед нельзя употреблять при определенных заболеваниях и состояниях.
В статье выделено четыре главные причины, по которым следует воздержаться от меда или ограничить его употребление.Проблемы с желудочно-кишечным трактом
Продукт может оказаться достаточно дискомфортным для системы пищеварения. У человека имеющего проблемы с ЖКТ, чрезмерное употребление меда может вызывать сильную боль в желудке и/или кишечнике, а также диарею.
В случае проблем с органами желудочно-кишечного тракта, мед следует употреблять не более двух столовых ложек в день.
Более того, мед может оказаться достаточно токсичным для поврежденного ЖКТ. Оказывается, собирая мед, пчелы могут собирать нектар и с "ядовитых растений". Например, дельфиниума и рододендрона. Это ядовитые растения, а их пыльца может быть опасной.
При покупке меда следует поинтересоваться, где он был собран и узнать, какие растения произрастают в той области.Аллергия на мед
Данный продукт может вызвать серьезную аллергическую реакцию. В этом случае продукт представляет наибольшую опасность для людей, страдающих аллергией на пыльцу.
Специалисты заметили, что чаще всего сильная аллергическая реакция возникает при употреблении позднелетних сортов, в то время как, например, акациевый мед практически не вызывает аллергию.
Специалисты рекомендуют при наличии аллергической реакции обращать внимание на крупных производителей меда. Как правило, они "чистят" его от вредных примесей пыльцы и их мед выходит более безвредным для таких людей.
Худшие последствия аллергии на мед – анафилактический шок и отек гортани, которые, к сожалению, могут иметь самые тяжелые последствия, а то и стать причиной летального исхода.
С осторожностью к употреблению меда следует подойти и гипотоникам. У людей с пониженным артериальным давлением, мед может вызвать его резкое снижение, что, в свою очередь, может спровоцировать недостаток кровоснабжения мозга. В лучшем случае это проявиться кратковременной потерей сознания, которая, может закончиться и не так безобидно, если упавший получит травму лица или сотрясение мозга. В худшем – разовьется ишемический инсульт.
Наиболее опасным в этом случае считается мед с добавлением пыльцы валерианы.
Специалисты советуют, если человек страдает пониженным давлением, но очень любит мед, употреблять продукт следует вечером перед сном.Высокий уровень сахара
При употреблении меда следует помнить, что он богат углеводами. Людям с повышенным уровнем сахара в крови следует с осторожностью относиться к его употреблению.
Не стоит забывать об этом людям с избыточным весом, поскольку простые углеводы дают дополнительные калории и, как следствие, приводят к набору массы.
"Каким бы полезным ни был мед, помните, что он содержит глюкозу", – сказано в статье.
Также, специалисты предупредили, что не стоит заменять сахар медом в горячих напитках. При нагревании выше 45 градусов его полезные свойства сводятся к нулю – в меде остаются только углеводы и сахар.
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