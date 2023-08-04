Переросшие огурцы не нужно выбрасывать, они могут быть отличной основой для приготовления закусок на зиму. Нужно всего лишь замочить их в воде, а далее готовить салаты на зиму.

Редакция FoodOboz делится рецептом вкусного салата из огурцов на зиму, который готовится именно с переспевших огурцов и будет отличным дополнением при приготовлении популярных зимних салатов, например "Оливье".

Ингредиенты:

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Огурцы переросшие

Маринад:

Соль – 70 г

Сахар – 50 г

Оцет 9% – 70 мл

Листья хрена

Чеснок

Перец горошек

Кипяток

Способ приготовления:

1. Огурцы помойте и порежьте мелким кубиком.

2. Выложите в стерильные банки листя хрена, чеснко, перец. Сверху огурцы, далее залейте их кипятком, накройте крышками и дайте постоять 15-20 минут.

2. Маринад: слейте воду с огурцов, добавьте соль, сахар, уксус и доведите до кипения. Залейте огурцы маринадом и законсервируйте.

Готовые огурцы!

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