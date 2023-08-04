Для "Оливье", "Винегрета" и рассольника: зимняя заготовка из переросших огурцов, которая была популярна в СССР
Переросшие огурцы не нужно выбрасывать, они могут быть отличной основой для приготовления закусок на зиму. Нужно всего лишь замочить их в воде, а далее готовить салаты на зиму.
Редакция FoodOboz делится рецептом вкусного салата из огурцов на зиму, который готовится именно с переспевших огурцов и будет отличным дополнением при приготовлении популярных зимних салатов, например "Оливье".
Ингредиенты:
- Огурцы переросшие
Маринад:
- Соль – 70 г
- Сахар – 50 г
- Оцет 9% – 70 мл
- Листья хрена
- Чеснок
- Перец горошек
- Кипяток
Способ приготовления:
1. Огурцы помойте и порежьте мелким кубиком.
2. Выложите в стерильные банки листя хрена, чеснко, перец. Сверху огурцы, далее залейте их кипятком, накройте крышками и дайте постоять 15-20 минут.
2. Маринад: слейте воду с огурцов, добавьте соль, сахар, уксус и доведите до кипения. Залейте огурцы маринадом и законсервируйте.
Готовые огурцы!
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