Для "Оливье", "Винегрета" и рассольника: зимняя заготовка из переросших огурцов, которая была популярна в СССР

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
45
Рецепт салата

Переросшие огурцы не нужно выбрасывать, они могут быть отличной основой для приготовления закусок на зиму. Нужно всего лишь замочить их в воде, а далее готовить салаты на зиму. 

Редакция FoodOboz делится рецептом вкусного салата из огурцов на зиму, который готовится именно с переспевших огурцов и будет отличным дополнением при приготовлении популярных зимних салатов, например "Оливье". 

Огурцы для консервирования

Ингредиенты:

Видео дня
  • Огурцы переросшие 

Маринад:

  • Соль – 70 г
  • Сахар – 50 г
  • Оцет 9% – 70 мл
  • Листья хрена 
  • Чеснок 
  • Перец горошек 
  • Кипяток 

Способ приготовления:

1. Огурцы помойте и порежьте мелким кубиком. 

Огурцы для блюда

2. Выложите в стерильные банки листя хрена, чеснко, перец. Сверху огурцы, далее залейте их кипятком, накройте крышками и дайте постоять 15-20 минут. 

Приготовление огурцов

2. Маринад: слейте воду с огурцов, добавьте соль, сахар, уксус и доведите до кипения. Залейте огурцы маринадом и законсервируйте. 

Маринад для блюда

Готовые огурцы!

Готовые огурцы кубиком на зиму для салатов

Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами:

Сейчас мы готовим

Все рецепты