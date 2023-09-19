Практически все овощные супы готовятся с зажаркой из лука и моркови. Для того, чтобы каждый раз тратить время на приготовление зажарки, можно сделать вкусную заготовку один раз и просто ее законсервировать.

Редакция FoodOboz делится рецептом овощной консервированной заправки для супов, онова которой – морковь, перец, помидоры и лук.

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Ингредиенты:

лук – 200 г

морковь – 300 г

болгарский перец – 1 шт.

помидоры – 200 г

подсолнечное масло – 2 ст. л.

сливочное масло – 2 ст. л.

соль, перец – по вкусу

Способ приготовления:

1. Морковь натрите, лук порежьте кубиком, обжарьте на сливочном масле.

2. Добавьте порезанный помидор, перец, посолите, поперчите и тушите до готовности всех овощей. Переложите готовую смесь в банки и законсервируйте.

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