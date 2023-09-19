Для супов и горячих блюд: рецепт готовой морковной заправки с луком и овощами

Ирина Мельниченко
FoodOboz
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Рецепт заправки

Практически все овощные супы готовятся с зажаркой из лука и моркови. Для того, чтобы каждый раз тратить время на приготовление зажарки, можно сделать вкусную заготовку один раз и просто ее законсервировать. 

Морковь и лук для приготовления зажарки

Редакция FoodOboz делится рецептом овощной консервированной заправки для супов, онова которой – морковь, перец, помидоры и лук. 

 Свежая морковь 
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Ингредиенты:

  • лук – 200 г
  • морковь – 300 г
  • болгарский перец – 1 шт.
  • помидоры – 200 г
  • подсолнечное масло – 2 ст. л. 
  • сливочное масло – 2 ст. л. 
  • соль, перец – по вкусу

Способ приготовления: 

1. Морковь натрите, лук порежьте кубиком, обжарьте на сливочном масле.

Зажарка для супа

2. Добавьте порезанный помидор, перец, посолите, поперчите и тушите до готовности всех овощей. Переложите готовую смесь в банки и законсервируйте. 

Суп с зажаркой

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