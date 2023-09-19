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Для супов и горячих блюд: рецепт готовой морковной заправки с луком и овощами
Практически все овощные супы готовятся с зажаркой из лука и моркови. Для того, чтобы каждый раз тратить время на приготовление зажарки, можно сделать вкусную заготовку один раз и просто ее законсервировать.
Редакция FoodOboz делится рецептом овощной консервированной заправки для супов, онова которой – морковь, перец, помидоры и лук.
Ингредиенты:
- лук – 200 г
- морковь – 300 г
- болгарский перец – 1 шт.
- помидоры – 200 г
- подсолнечное масло – 2 ст. л.
- сливочное масло – 2 ст. л.
- соль, перец – по вкусу
Способ приготовления:
1. Морковь натрите, лук порежьте кубиком, обжарьте на сливочном масле.
2. Добавьте порезанный помидор, перец, посолите, поперчите и тушите до готовности всех овощей. Переложите готовую смесь в банки и законсервируйте.
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