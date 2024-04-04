Конечно, у каждой хозяйки есть собственный любимый рецепт теста, из которого получаются вкуснейшие пельмени и вареники. Тем не менее, рекомендуем обратить внимание именно на этот рецепт, ведь с ним тесто всегда получится удачным, а на приготовление не уйдет слишком много времени.

Прекрасным рецептом заварного теста в Instagram поделилась фудблогер Анна Филь. Она подробно рассказала, какую технологию нужно соблюдать во время приготовления теста.

Ингредиенты

Мука – 400 гр

Яйца – 1 шт

Соль – ½ ч.л.

Масло растительное – 3 ст.л.

Вода – 200 мл

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Способ приготовления

1. В муку добавляем яйцо, соль а 2 ст.л. растительного масла. Перемешиваем до однородности.

2. К полученной смеси добавляем кипяток и перемешиваем ложкой. Когда тесто стало немного холоднее, перемешиваем руками и замешиваем тесто. При замешивании добавляем еще 1 ст.л. растительного масла.

3. Заматываем тесто в пищевую пленку и оставляем на 30 минут.

4. Вынимаем тесто из пленки и начинаем формировать пельмени или вареники.

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