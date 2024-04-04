Для вареников и пельменей: идеальное заварное тесто на все случаи жизни
Конечно, у каждой хозяйки есть собственный любимый рецепт теста, из которого получаются вкуснейшие пельмени и вареники. Тем не менее, рекомендуем обратить внимание именно на этот рецепт, ведь с ним тесто всегда получится удачным, а на приготовление не уйдет слишком много времени.
Прекрасным рецептом заварного теста в Instagram поделилась фудблогер Анна Филь. Она подробно рассказала, какую технологию нужно соблюдать во время приготовления теста.
Ингредиенты
- Мука – 400 гр
- Яйца – 1 шт
- Соль – ½ ч.л.
- Масло растительное – 3 ст.л.
- Вода – 200 мл
Способ приготовления
1. В муку добавляем яйцо, соль а 2 ст.л. растительного масла. Перемешиваем до однородности.
2. К полученной смеси добавляем кипяток и перемешиваем ложкой. Когда тесто стало немного холоднее, перемешиваем руками и замешиваем тесто. При замешивании добавляем еще 1 ст.л. растительного масла.
3. Заматываем тесто в пищевую пленку и оставляем на 30 минут.
4. Вынимаем тесто из пленки и начинаем формировать пельмени или вареники.
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