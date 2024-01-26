Никто не откажет от хрустящих домашних чебуреков. Но для того, чтобы изделия получились удачными – нужно правильно приготовить тесто. Обязательно добавьте в массу один секретный ингредиент для хрустящей и золотистой корочки.

Идея приготовления хрустящих чебуреков с пузырьками опубликована на странице фудблогера Юлии с ником yuliia.senych в Instagram. Добавьте в тесто немного водки.

Ингредиенты:

мука – 400 г

вода (кипяток) – 200 г

соль – 1 ч.л.

масло – 40 г

водка – 20 г

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Ингредиенты для начинки:

фарш (ловичина+свинина) – 500 г

лук – 1 шт

вода – 100 г

чеснок – 1 зубчик

специи – по вкусу

Способ приготовления:

1. Просеянную муку соединить с маслом и солью.

2. Влить кипяток и быстро замешать тесто.

3. Влить водку и перемешать тесто 5-7 минут. Оно должно стать эластичным и не должно липнуть в руки.

4. Завернуть тесто в пищевую пленку и оставить отдохнуть на 20-30 минут.

5. Для начинки лук и чеснок натереть на мелкой терке или взбить в блендере. Важно мелко порезать лук, чтобы он прожарился.

6. Добавить холодную воду и специи.

7. Сформировать чебуреки.

8. Тесто разделить на 12 кусочков, каждый закруглить и оставить под пищевой пленкой, чтобы не обветрились. Разделить ее по тесту не доходя до краев 1-1,5 см.

9. Хорошо защелкнуть края и обрезать остатки теста ножом.

10. Хорошо разогреть сковороду с растительным маслом.

11. Положить чебурек в растительное масло. Как только он поднимется на верх и на нем будет много пузырьков – перевернуть и жарить до золотистой корочки.

12. Полить чебурек маслом, снова перевернуть и жарить до готовности.

13. Выложить готовые чебуреки на бумажные полотенца, чтобы впиталось лишнее масло.

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