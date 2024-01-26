Добавьте этот ингредиент в тесто на чебуреки: получится хрустящим и воздушным
Никто не откажет от хрустящих домашних чебуреков. Но для того, чтобы изделия получились удачными – нужно правильно приготовить тесто. Обязательно добавьте в массу один секретный ингредиент для хрустящей и золотистой корочки.
Идея приготовления хрустящих чебуреков с пузырьками опубликована на странице фудблогера Юлии с ником yuliia.senych в Instagram. Добавьте в тесто немного водки.
Ингредиенты:
- мука – 400 г
- вода (кипяток) – 200 г
- соль – 1 ч.л.
- масло – 40 г
- водка – 20 г
Ингредиенты для начинки:
- фарш (ловичина+свинина) – 500 г
- лук – 1 шт
- вода – 100 г
- чеснок – 1 зубчик
- специи – по вкусу
Способ приготовления:
1. Просеянную муку соединить с маслом и солью.
2. Влить кипяток и быстро замешать тесто.
3. Влить водку и перемешать тесто 5-7 минут. Оно должно стать эластичным и не должно липнуть в руки.
4. Завернуть тесто в пищевую пленку и оставить отдохнуть на 20-30 минут.
5. Для начинки лук и чеснок натереть на мелкой терке или взбить в блендере. Важно мелко порезать лук, чтобы он прожарился.
6. Добавить холодную воду и специи.
7. Сформировать чебуреки.
8. Тесто разделить на 12 кусочков, каждый закруглить и оставить под пищевой пленкой, чтобы не обветрились. Разделить ее по тесту не доходя до краев 1-1,5 см.
9. Хорошо защелкнуть края и обрезать остатки теста ножом.
10. Хорошо разогреть сковороду с растительным маслом.
11. Положить чебурек в растительное масло. Как только он поднимется на верх и на нем будет много пузырьков – перевернуть и жарить до золотистой корочки.
12. Полить чебурек маслом, снова перевернуть и жарить до готовности.
13. Выложить готовые чебуреки на бумажные полотенца, чтобы впиталось лишнее масло.
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