Квашенные помидоры готовятся без уксуса, поэтому есть их достаточно полезно есть. Но часто бывает, что овощи в банке трескаются и просто превращаются в кашу. Для того, чтобы такого не произошло, добавьте в рассол один простой ингредиент.

Идея приготовления вкусных квашеных помидоров опубликована на кулинарной странице yummy_food_uaa в Instagram. Кроме соли и сахара в помидор нужно добавить горчицу.

Ингредиенты на банке 3 литра:

2 кг помидоров

100 г соли

50-100 г сахара

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1 ст.л. горчичного порошка

зелень (укроп, петрушка, листья хрена, зубчики чеснока)

Способ приготовления:

1. На дно банки/ведра выложить половину зелени, чеснок.

2. Далее выложить предварительно вымытые помидоры.

3. Сверху насыпать соль, сахар, горчичный порошок.

4. Выложить вторую часть зелени и залить всё холодной водой.

5. Закрыть капроновой крышкой.

6. Хранить в прохладном месте.

7. Есть можно уже через месяц.

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