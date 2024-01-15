Добавьте этот простой ингредиент в квашеные помидоры: не будут трескаться и разваливаться
Квашенные помидоры готовятся без уксуса, поэтому есть их достаточно полезно есть. Но часто бывает, что овощи в банке трескаются и просто превращаются в кашу. Для того, чтобы такого не произошло, добавьте в рассол один простой ингредиент.
Идея приготовления вкусных квашеных помидоров опубликована на кулинарной странице yummy_food_uaa в Instagram. Кроме соли и сахара в помидор нужно добавить горчицу.
Ингредиенты на банке 3 литра:
- 2 кг помидоров
- 100 г соли
- 50-100 г сахара
- 1 ст.л. горчичного порошка
- зелень (укроп, петрушка, листья хрена, зубчики чеснока)
Способ приготовления:
1. На дно банки/ведра выложить половину зелени, чеснок.
2. Далее выложить предварительно вымытые помидоры.
3. Сверху насыпать соль, сахар, горчичный порошок.
4. Выложить вторую часть зелени и залить всё холодной водой.
5. Закрыть капроновой крышкой.
6. Хранить в прохладном месте.
7. Есть можно уже через месяц.
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