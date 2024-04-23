Добавьте всего один ингредиент: картофель по-селянски с хрустящей корочкой за 25 минут
Картофель – один из самых простых, бюджетных и востребованных продуктов, который может быть основой для приготовления пюре, запеканок, пирогов, а также зраз, пирожков. Еще его можно жарить, запекать, тушить, варить в мундире.
Кулинар Эктор Хименес-Браво поделилась в Instagram рецептом очень вкусного, хрустящего картофеля по-селянски со специями, солью и крахмалом.
Ингредиенты:
- Картофель – 0,5 кг
- Соль – 1 ч. л.
- Кукурузный крахмал – 50 г
- Красный перец – 0,5 ч. л.
- Черный перец – 0,5 ч. л.
- Паприка – 1 ч. л.
- Масло
Способ приготовления:
1. Картошку нарежьте на слайсы, добавьте 1 ч. л. соли и залейте кипятком. Оставьте на 20 минут.
2. К крахмалу добавьте специи и вторую ложку соли.
3. С картофеля слейте воду и обваляйте в смеси из крахмала и специй.
4. Выложите на противень застеленный фольгой и полейте маслом.
5. Запекайте картофель 25 минут при 200 С. Подавайте с соусом!
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