Добавьте всего один ингредиент: картофель по-селянски с хрустящей корочкой за 25 минут

Ирина Мельниченко
FoodOboz
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Добавьте всего один ингредиент: картофель по-селянски с хрустящей корочкой за 25 минут

Картофель – один из самых простых, бюджетных и востребованных продуктов, который может быть основой для приготовления пюре, запеканок, пирогов, а также зраз, пирожков. Еще его можно жарить, запекать, тушить, варить в мундире. 

Картофельное пюре

Кулинар Эктор Хименес-Браво поделилась в Instagram рецептом очень вкусного, хрустящего картофеля по-селянски со специями, солью и крахмалом.

Рецепт картофеля
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Ингредиенты:

  • Картофель – 0,5 кг
  • Соль – 1 ч. л.
  • Кукурузный крахмал – 50 г
  • Красный перец – 0,5 ч. л.
  • Черный перец – 0,5 ч. л.
  • Паприка – 1 ч. л.
  • Масло

Способ приготовления:

1. Картошку нарежьте на слайсы, добавьте 1 ч. л. соли и залейте кипятком. Оставьте на 20 минут.

Сырой картофель

2. К крахмалу добавьте специи и вторую ложку соли.

Специи для картофеля

3. С картофеля слейте воду и обваляйте в смеси из крахмала и специй.

4. Выложите на противень застеленный фольгой и полейте маслом.

Сколько запекать картофель

5. Запекайте картофель 25 минут при 200 С. Подавайте с соусом!

Готовый картофель

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