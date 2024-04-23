Картофель – один из самых простых, бюджетных и востребованных продуктов, который может быть основой для приготовления пюре, запеканок, пирогов, а также зраз, пирожков. Еще его можно жарить, запекать, тушить, варить в мундире.

Кулинар Эктор Хименес-Браво поделилась в Instagram рецептом очень вкусного, хрустящего картофеля по-селянски со специями, солью и крахмалом.

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Ингредиенты:

Картофель – 0,5 кг

Соль – 1 ч. л.

Кукурузный крахмал – 50 г

Красный перец – 0,5 ч. л.

Черный перец – 0,5 ч. л.

Паприка – 1 ч. л.

Масло

Способ приготовления:

1. Картошку нарежьте на слайсы, добавьте 1 ч. л. соли и залейте кипятком. Оставьте на 20 минут.

2. К крахмалу добавьте специи и вторую ложку соли.

3. С картофеля слейте воду и обваляйте в смеси из крахмала и специй.

4. Выложите на противень застеленный фольгой и полейте маслом.

5. Запекайте картофель 25 минут при 200 С. Подавайте с соусом!

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