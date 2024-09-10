Домашнее чесночное масло с зеленью: лучше любых намазок
Чесночное масло – универсальная закуска на любой случай. Можно использовать просто для бутербродов или в качестве дополнения в разнообразные блюда. Очень вкусно подавать на поджаренном багете.
Идея приготовления ароматного чесночного масла опубликована на странице фудблогера Виктории с ником viktoria cooking в Instagram. Понадобится всего 5 ингредиентов.
Ингредиенты:
- чеснок – 25 зубчиков
- оливковое/подсолнечное масло – 50 мл.
- сливочное масло – 150 г
- зелень – 10-15 г
- соль – 1 ч.л.
Способ приготовления:
1. В форму для запекания выложить очищенный чеснок.
2. Полить оливковым маслом.
3. Запекать при температуре 200 градусов 30 минут.
4. Масло слить и переложить чеснок в чашу блендера.
5. Добавить соль, зелень, сливочное масло и взбить до однородности.
6. Перевести в форму.
7. Накрыть крышкой или пленкой.
8. Хранить в холодильнике.
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