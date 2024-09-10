Чесночное масло – универсальная закуска на любой случай. Можно использовать просто для бутербродов или в качестве дополнения в разнообразные блюда. Очень вкусно подавать на поджаренном багете.

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Идея приготовления ароматного чесночного масла опубликована на странице фудблогера Виктории с ником viktoria cooking в Instagram. Понадобится всего 5 ингредиентов.

Ингредиенты:

чеснок – 25 зубчиков

оливковое/подсолнечное масло – 50 мл.

сливочное масло – 150 г

зелень – 10-15 г

соль – 1 ч.л.

Способ приготовления:

1. В форму для запекания выложить очищенный чеснок.

2. Полить оливковым маслом.

3. Запекать при температуре 200 градусов 30 минут.

4. Масло слить и переложить чеснок в чашу блендера.

5. Добавить соль, зелень, сливочное масло и взбить до однородности.

6. Перевести в форму.

7. Накрыть крышкой или пленкой.

8. Хранить в холодильнике.

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