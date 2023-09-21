Овсяное печенье– это вкусная и очень простая в приготовлении домашняя выпечка. В его основе – элементарное тесто, которое можно дополнить сухофруктами, шоколадом, орехами, свежими ягодами или фруктами.

Фудблогер Юлия Копецони на своем канале (Рецепты Джулии) в YouTube поделилась рецептом домашнего овсяного печенья, которое готовится 15 минут.

Ингредиенты:

мука – 130 г

овсяные хлопья быстрого приготовления – 120 г

сливочное масло – 120 г

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мед – 70 г

сахар – 80-100 г

молотые орехи

сода – 4 г

Способ приготовления:

1. Для начала нужно положить мед и масло в сотейник, поставить на огонь и полностью растопить массу. Снять с плиты.

2. В горячую массу добавить соду, активно перемешать, чтобы масса начала пениться.

3. В миску насыпать сахар, налить горячую сливочную массу, тщательно перемешать до растворения сахара.

4. Добавить хлопья, орехи и соль. Перемешать.

5. Насыпать просеянную муку, замесить однородное тесто.

6. Из полученного теста выложить печенье на противень, застеленный пергаментом. Выпекать при температуре 180 градусов 15 минут. В готовом виде дать полностью охладиться и только тогда снимать с противня. Приятного аппетита!

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