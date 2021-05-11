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Домашнее клубничное мороженое: рецепт Татьяны Литвиновой

1.3т
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Уже совсем скоро начнется сезон клубники, которую все так любят. Важно, что эта ягода – не только вкусная, а еще и очень полезная. В ней высокое содержание антиоксидантов, которые снижают риск развития хронических болезней, в том числе рака.

Экс-судья кулинарного шоу "МастерШеф" Татьяна Литвинова поделилась на своем YouTube-канале рецептом домашнего клубничного мороженого из замороженной клубники, которые вы с легкостью сможете повторить (чтобы посмотреть видео, доскрольте страницу до конца)

Клубничное мороженое
Клубничное мороженое. Источник: odnaminyta.com

Ингредиенты:

  • клубника замороженная – 1 кг

  • молоко – 50-70 мл

  • мед – 2-3 ст. л.

  • одноразовые пластиковые контейнеры

Способ приготовления:

  1. Клубнику нужно переложить в блендер, добавить мед, молоко и хорошо все взбить.

  2. Переложить готовую клубничную смесь в контейнеры для мороженого и отправить на 30 минут в морозилку, по истечению этого времени десерт можно смело есть.

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Автор
Obozrevatel Obozrevatel
Персона
Татьяна Литвинова
Теги
рецепт еда
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