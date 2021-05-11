Домашнее клубничное мороженое: рецепт Татьяны Литвиновой

Уже совсем скоро начнется сезон клубники, которую все так любят. Важно, что эта ягода – не только вкусная, а еще и очень полезная. В ней высокое содержание антиоксидантов, которые снижают риск развития хронических болезней, в том числе рака.

Экс-судья кулинарного шоу "МастерШеф" Татьяна Литвинова поделилась на своем YouTube-канале рецептом домашнего клубничного мороженого из замороженной клубники, которые вы с легкостью сможете повторить (чтобы посмотреть видео, доскрольте страницу до конца)

Клубничное мороженое. Источник: odnaminyta.com

Ингредиенты:

клубника замороженная – 1 кг

молоко – 50-70 мл

мед – 2-3 ст. л.

одноразовые пластиковые контейнеры

Способ приготовления:

Клубнику нужно переложить в блендер, добавить мед, молоко и хорошо все взбить. Переложить готовую клубничную смесь в контейнеры для мороженого и отправить на 30 минут в морозилку, по истечению этого времени десерт можно смело есть.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, как приготовить 7 соусов для бургеров дома за считанные минуты, они будут намного полезнее, чем магазинные.

Как выбрать, хранить и главное – приготовить молодые кабачки на гриле, в духовке и сделать из них спагетти.

Что будет с организмом, если полностью отказаться от хлеба на долгое время и кому не стоит этого делать.

Диетологи назвали 11 лучших вариантов суперпродуктов для мужского здоровья.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!