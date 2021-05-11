Домашнее клубничное мороженое: рецепт Татьяны Литвиновой

Уже совсем скоро начнется сезон клубники, которую все так любят. Важно, что эта ягода – не только вкусная, а еще и очень полезная. В ней высокое содержание антиоксидантов, которые снижают риск развития хронических болезней, в том числе рака.
Экс-судья кулинарного шоу "МастерШеф" Татьяна Литвинова поделилась на своем YouTube-канале рецептом домашнего клубничного мороженого из замороженной клубники, которые вы с легкостью сможете повторить (чтобы посмотреть видео, доскрольте страницу до конца)
Ингредиенты:
клубника замороженная – 1 кг
молоко – 50-70 мл
мед – 2-3 ст. л.
одноразовые пластиковые контейнеры
Способ приготовления:
Клубнику нужно переложить в блендер, добавить мед, молоко и хорошо все взбить.
Переложить готовую клубничную смесь в контейнеры для мороженого и отправить на 30 минут в морозилку, по истечению этого времени десерт можно смело есть.
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