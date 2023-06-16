Малиновое варенье – это очень вкусная домашняя заготовка, из которой можно варить компот, чай, добавлять в выпечку и десерты. В то же время, такую консервацию можно приготовить без варки, что очень удобно, когда у вас нет времени стоять у плиты.

Редакция FoodOboz поделится с вами самым простым рецептом приготовления малинового варенья, которое не нужно варить. К тому же, ягодки в консервации не теряют вкус, цвет и форму.

Ингредиенты:

малина – 1 кг

сахар – 1,3 кг (желательно мелкий)

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Способ приготовления:

1. Для начала малину нужно тщательно промыть, посыпать сахаром и оставить на несколько часов при комнатной температуре. Периодически нужно помешивать, чтобы сахар растворился.

2. Когда вы заметили, что сахар растворился, переставить ягоды в холодильник и оставить в таком виде на ночь.

3. На следующий день массу нужно разлить в стерильные банки и закатать крышками. хранить заготовку в холодильнике. Приятного аппетита!

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