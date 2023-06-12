Мороженое – очень популярный и вкусный продукт, который можно готовить в домашних условиях из молока, сгущенного молока, ягод и фруктов. Если вы не хотите, чтобы мороженое было приторным, не добавляйте сахар, замените его минимальным количеством меда.

Кулинар Анна поделилась в Instagram рецептом вкусного мороженого из молока, яиц и сахара, которые очень быстро готовится.

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Ингредиенты:

молоко – 800 мл

сахар – 200-250 г

яйца – 6 шт.

ваниль – по желанию

Способ приготовления:

1. Молоко вылейте в кастрюлю, подогрейте, чтобы стало оно было горячим.

2. Отделите белки от желтков. Желтки соедините со столовой ложкой сахара, 100 г холодного молока и введите немного горячего молока, хорошо помешивая. Добавьте больше горячего молока и вылейте желтки с молоком в кастрюлю. Постоянно помешивая готовьте на маленьком огне около 10 минут. Проверяем готовность столовой ложкой. Перелейте в подходящую посуду и полностью охладите.

3. Белки соедините с сахаром и взбейте венчиком на водяной бане до растворения сахара. Снимите с бани и миксером взбейте до стойких пиков.

4. Смешайте белки с охлажденным кремом, по желанию можно добавить ваниль. Перелейте в форму и замораживайте.

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