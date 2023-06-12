Домашнее мороженое из 3 ингредиентов, без сливок и сгущенки: есть можно даже детям

Ирина Мельниченко
FoodOboz
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Рецепт домашнего мороженого

Мороженое – очень популярный и вкусный продукт, который можно готовить в домашних условиях из молока, сгущенного молока, ягод и фруктов. Если вы не хотите, чтобы мороженое было приторным, не добавляйте сахар, замените его минимальным количеством меда. 

Из чего приготовить вкусное мороженое

Кулинар Анна поделилась в Instagram рецептом вкусного мороженого из молока, яиц и сахара, которые очень быстро готовится. 

Рецепт мороженого
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Ингредиенты: 

  • молоко – 800 мл
  • сахар – 200-250 г
  • яйца – 6 шт. 
  • ваниль – по желанию 

Способ приготовления:

1. Молоко вылейте в кастрюлю, подогрейте, чтобы стало оно было горячим. 

Молоко для приготовления мороженого

2. Отделите белки от желтков. Желтки соедините со столовой ложкой сахара, 100 г холодного молока и введите немного горячего молока, хорошо помешивая. Добавьте больше горячего молока и вылейте желтки с молоком в кастрюлю. Постоянно помешивая готовьте на маленьком огне около 10 минут. Проверяем готовность столовой ложкой. Перелейте в подходящую посуду и полностью охладите. 

Основа для мороженого

3. Белки соедините с сахаром и взбейте венчиком на водяной бане до растворения сахара. Снимите с бани и миксером взбейте до стойких пиков.

Приготовление мороженого

4. Смешайте белки с охлажденным кремом, по желанию можно добавить ваниль. Перелейте в форму и замораживайте. 

Готовое мороженое

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