Домашнее мороженое из 3 ингредиентов, без сливок и сгущенки: есть можно даже детям
Мороженое – очень популярный и вкусный продукт, который можно готовить в домашних условиях из молока, сгущенного молока, ягод и фруктов. Если вы не хотите, чтобы мороженое было приторным, не добавляйте сахар, замените его минимальным количеством меда.
Кулинар Анна поделилась в Instagram рецептом вкусного мороженого из молока, яиц и сахара, которые очень быстро готовится.
Ингредиенты:
- молоко – 800 мл
- сахар – 200-250 г
- яйца – 6 шт.
- ваниль – по желанию
Способ приготовления:
1. Молоко вылейте в кастрюлю, подогрейте, чтобы стало оно было горячим.
2. Отделите белки от желтков. Желтки соедините со столовой ложкой сахара, 100 г холодного молока и введите немного горячего молока, хорошо помешивая. Добавьте больше горячего молока и вылейте желтки с молоком в кастрюлю. Постоянно помешивая готовьте на маленьком огне около 10 минут. Проверяем готовность столовой ложкой. Перелейте в подходящую посуду и полностью охладите.
3. Белки соедините с сахаром и взбейте венчиком на водяной бане до растворения сахара. Снимите с бани и миксером взбейте до стойких пиков.
4. Смешайте белки с охлажденным кремом, по желанию можно добавить ваниль. Перелейте в форму и замораживайте.
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