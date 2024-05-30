Домашнее мороженое из сливок, сгущенки и ягод: рецепт самого вкусного летнего десерта

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
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Домашнее мороженое из сливок, сгущенки и ягод: рецепт самого вкусного летнего десерта

Домашнее мороженое можно готовить из сливок, ягод, фруктов, а также молока. Для того, чтобы оно было сладким, можно добавить не сахар, а например, мед, сгущенное молоко. 

Вкусное домашнее мороженое

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного ягодно-сливочного мороженого со сгущенным молоком. 

Рецепт мороженого

Ингредиенты: 

  • сливки 33% – 500 мл
  • сгущенка (сырое) – 160 г
  • ягоды – 120 г

Способ приготовления: 

1. Ягоды блендеруем и перетираем через сито.

Ягоды для приготовления мороженого

2. Холодные сливки взбиваем до состояния пиков, добавляем сгущенку, перемешиваем и делим на две части.

Сливки со сгущенным молоком

3. В одну добавляем ягодное пюре, перемешиваем.

Приготовление мороженого

4. Выкладываем в лоток поочередно, палочкой слегка перемешиваем и ставим в морозилку на примерно 5 часов.

Готовое мороженое

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