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Домашнее мороженое из сливок, сгущенки и ягод: рецепт самого вкусного летнего десерта
Домашнее мороженое можно готовить из сливок, ягод, фруктов, а также молока. Для того, чтобы оно было сладким, можно добавить не сахар, а например, мед, сгущенное молоко.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного ягодно-сливочного мороженого со сгущенным молоком.
Ингредиенты:
- сливки 33% – 500 мл
- сгущенка (сырое) – 160 г
- ягоды – 120 г
Способ приготовления:
1. Ягоды блендеруем и перетираем через сито.
2. Холодные сливки взбиваем до состояния пиков, добавляем сгущенку, перемешиваем и делим на две части.
3. В одну добавляем ягодное пюре, перемешиваем.
4. Выкладываем в лоток поочередно, палочкой слегка перемешиваем и ставим в морозилку на примерно 5 часов.
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