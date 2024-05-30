Домашнее мороженое можно готовить из сливок, ягод, фруктов, а также молока. Для того, чтобы оно было сладким, можно добавить не сахар, а например, мед, сгущенное молоко.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного ягодно-сливочного мороженого со сгущенным молоком.

Ингредиенты:

сливки 33% – 500 мл

сгущенка (сырое) – 160 г

ягоды – 120 г

Способ приготовления:

1. Ягоды блендеруем и перетираем через сито.

2. Холодные сливки взбиваем до состояния пиков, добавляем сгущенку, перемешиваем и делим на две части.

3. В одну добавляем ягодное пюре, перемешиваем.

4. Выкладываем в лоток поочередно, палочкой слегка перемешиваем и ставим в морозилку на примерно 5 часов.

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