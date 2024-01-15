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Домашнее песочное печенье для перекуса: есть можно даже детям
Домашнее печенье можно готовить из любого теста, но вкуснее всего получается из песочного. Для яркого вкуса можно добавить орехи, ягоды, шоколад.
Кулинар Вита поделилась в Instagram рецептом вкусного и хрустящего песочного печенья, которое очень быстро готовится.
Ингредиенты:
- 1 яйцо
- 150 г сливочного масла
- 2,5 стакана муки (325 г)
- 0,5 стакана сахара (100 г)
- 1 стакан грецких орехов
- 1/3 ч. л. соды
- соль – щепотка
- ваниль
- сахарная пудра по желанию
Способ приготовления:
1. Яйцо разотрите с сахаром, добавьте растопленное сливочное масло.
2. Всыпьте муку с содой, ванилью и солью, перемешайте и добавьте орехи.
3. Готовое тесто раскатайте толщиной 1 см. Выдавите форму, сверху смажьте желтком и можно присыпать кокосовой стружкой.
4. Переложите печенье на противень с пергаментом, выпекайте 17-20 минут при 180 С.
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