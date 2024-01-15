Домашнее печенье можно готовить из любого теста, но вкуснее всего получается из песочного. Для яркого вкуса можно добавить орехи, ягоды, шоколад.

Кулинар Вита поделилась в Instagram рецептом вкусного и хрустящего песочного печенья, которое очень быстро готовится.

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Ингредиенты:

1 яйцо

150 г сливочного масла

2,5 стакана муки (325 г)

0,5 стакана сахара (100 г)

1 стакан грецких орехов

1/3 ч. л. соды

соль – щепотка

ваниль

сахарная пудра по желанию

Способ приготовления:

1. Яйцо разотрите с сахаром, добавьте растопленное сливочное масло.

2. Всыпьте муку с содой, ванилью и солью, перемешайте и добавьте орехи.

3. Готовое тесто раскатайте толщиной 1 см. Выдавите форму, сверху смажьте желтком и можно присыпать кокосовой стружкой.

4. Переложите печенье на противень с пергаментом, выпекайте 17-20 минут при 180 С.

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