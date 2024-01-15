Домашнее песочное печенье для перекуса: есть можно даже детям

Ирина Мельниченко
FoodOboz
2 минуты
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Домашнее песочное печенье для перекуса: есть можно даже детям

Домашнее печенье можно готовить из любого теста, но вкуснее всего получается из песочного. Для яркого вкуса можно добавить орехи, ягоды, шоколад. 

Хрустящее печенье

Кулинар Вита поделилась в Instagram рецептом вкусного и хрустящего песочного печенья, которое очень быстро готовится. 

Рецепт печенья
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Ингредиенты:

  • 1 яйцо
  • 150 г сливочного масла
  • 2,5 стакана муки (325 г)
  • 0,5 стакана сахара (100 г)
  • 1 стакан грецких орехов
  • 1/3 ч. л. соды
  • соль – щепотка 
  • ваниль
  • сахарная пудра по желанию

Способ приготовления: 

1. Яйцо разотрите с сахаром, добавьте растопленное сливочное масло. 

Основа для теста

2. Всыпьте муку с содой, ванилью и солью, перемешайте и добавьте орехи. 

Приготовление песочного теста

3. Готовое тесто раскатайте толщиной 1 см. Выдавите форму, сверху смажьте желтком и можно присыпать кокосовой стружкой. 

Как правильно приготовить печенье

4. Переложите печенье на противень с пергаментом, выпекайте 17-20 минут при 180 С.

Готовое песочное печенье с орехами

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