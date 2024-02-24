Домашнее песочное печенье, просто тающее во рту: легкий рецепт

Эрика Ильина
FoodOboz
1 минута
264
Домашнее песочное печенье, просто тающее во рту: легкий рецепт

Песочное печенье на растительном масле без молочных продуктов – самый легкий вариант порадовать своих близких вкусной выпечкой, что не принесет большого вреда здоровью. Оно будет прекрасно смаковать с молоком или чаем, а также станет хорошим дополнением к утреннему кофе.

Рецептом этого удивительного десерта поделилась фудблогер Анна Фил. В Instagram она рассказала, как из бюджетных продуктов создать настоящий шедевр.

Домашнее песочное печенье, просто тающее во рту: легкий рецепт

Ингредиенты

  • Яйца – 2 шт
  • Масло растительное – 200 гр
  • Сахар – 180 гр
  • Мука – 400 гр
Видео дня
  • Разрыхлитель – 1 ч.л.
  • Ванильный сахар

Способ приготовления

1. К яйцам добавляем растительное масло без запаха. Перемешиваем.

2. Добавляем сахар и ванильный сахар. Перемешиваем до однородности.

Домашнее песочное печенье, просто тающее во рту: легкий рецепт

3. Добавляем муку и разрыхлитель. Замешиваем тесто.

4. Из теста формируем шарики, немного прижимаем, обкатываем в сахаре, перекладываем на противень застеленный пергаментом.

Домашнее песочное печенье, просто тающее во рту: легкий рецепт

5. Выпекаем в предварительно разогретой до 180° духовке примерно 15-20 минут.

Домашнее песочное печенье, просто тающее во рту: легкий рецепт

Также на OBOZ.UA можно найти и другие рецепты печенья:

Сейчас мы готовим

Все рецепты