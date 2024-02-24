Домашнее песочное печенье, просто тающее во рту: легкий рецепт
Песочное печенье на растительном масле без молочных продуктов – самый легкий вариант порадовать своих близких вкусной выпечкой, что не принесет большого вреда здоровью. Оно будет прекрасно смаковать с молоком или чаем, а также станет хорошим дополнением к утреннему кофе.
Рецептом этого удивительного десерта поделилась фудблогер Анна Фил. В Instagram она рассказала, как из бюджетных продуктов создать настоящий шедевр.
Ингредиенты
- Яйца – 2 шт
- Масло растительное – 200 гр
- Сахар – 180 гр
- Мука – 400 гр
- Разрыхлитель – 1 ч.л.
- Ванильный сахар
Способ приготовления
1. К яйцам добавляем растительное масло без запаха. Перемешиваем.
2. Добавляем сахар и ванильный сахар. Перемешиваем до однородности.
3. Добавляем муку и разрыхлитель. Замешиваем тесто.
4. Из теста формируем шарики, немного прижимаем, обкатываем в сахаре, перекладываем на противень застеленный пергаментом.
5. Выпекаем в предварительно разогретой до 180° духовке примерно 15-20 минут.
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