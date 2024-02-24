Песочное печенье на растительном масле без молочных продуктов – самый легкий вариант порадовать своих близких вкусной выпечкой, что не принесет большого вреда здоровью. Оно будет прекрасно смаковать с молоком или чаем, а также станет хорошим дополнением к утреннему кофе.

Рецептом этого удивительного десерта поделилась фудблогер Анна Фил. В Instagram она рассказала, как из бюджетных продуктов создать настоящий шедевр.

Ингредиенты

Яйца – 2 шт

Масло растительное – 200 гр

Сахар – 180 гр

Мука – 400 гр

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Разрыхлитель – 1 ч.л.

Ванильный сахар

Способ приготовления

1. К яйцам добавляем растительное масло без запаха. Перемешиваем.

2. Добавляем сахар и ванильный сахар. Перемешиваем до однородности.

3. Добавляем муку и разрыхлитель. Замешиваем тесто.

4. Из теста формируем шарики, немного прижимаем, обкатываем в сахаре, перекладываем на противень застеленный пергаментом.

5. Выпекаем в предварительно разогретой до 180° духовке примерно 15-20 минут.

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