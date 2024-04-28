Домашнее растительное молоко: идеальное во время поста и полезное для здоровья
Растительное молоко из любого вида орехов имеет в себе ряд преимуществ. Оно не содержит лактозы, но обогащено витаминами и полезными элементами. А еще, оно идеально во время поста, когда утром так хочется выпить кофе с молоком.
Рецептом приготовления постного молока из орехов поделилась фудблогер Кристина Бузелюк. В Instagram она также рассказала, что он универсален для любых видов орехов.
Ингредиенты
- Орехи необжаренные – 1 стакан
- Вода – 4 стакана
Способ приготовления
1.Орехи заливаем холодной водой и оставляем замачиваться в течение 4-8 часов.
2.Сливаем воду и промываем орехи.
3. Заливаем чистой водой и начинаем взбивать блендером.
4. Процеживаем молоко от остатков орехов.
5. Оставшуюся жмых можно использовать для приготовления выпечки.
6. Молоко может храниться в холодильнике до 7 дней.
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