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Домашняя сгущенка всего за 10 минут: из чего приготовить
Готовить сгущенку в домашних условиях значительно бюджетнее, чем покупать в магазине. К тому же это займет у вас совсем мало времени. Готовую массу можно использовать для приготовления разнообразных десертов или просто есть ложкой с чаем.
Идея приготовления домашнего сгущенки опубликована на странице фудблогера Татьяны Перчик (tanya.perchik) в Instagram. Понадобится всего 3 ингредиента.
Ингредиенты:
- сахарная пудра – 400 г
- молоко – 400 г
- сливочное масло – 40 г
Способ приготовления:
1. Соедините все ингредиенты и готовьте 10 минут.
2. Немного больше чем на среднем огне, постоянно помешивая.
3. Важно варить именно 10 минут – не больше и не меньше.
4. Готовую сгущенку охладить.
5. Вылить в емкость.
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