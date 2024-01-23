Готовить сгущенку в домашних условиях значительно бюджетнее, чем покупать в магазине. К тому же это займет у вас совсем мало времени. Готовую массу можно использовать для приготовления разнообразных десертов или просто есть ложкой с чаем.

Идея приготовления домашнего сгущенки опубликована на странице фудблогера Татьяны Перчик (tanya.perchik) в Instagram. Понадобится всего 3 ингредиента.

Ингредиенты:

сахарная пудра – 400 г

молоко – 400 г

сливочное масло – 40 г

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Способ приготовления:

1. Соедините все ингредиенты и готовьте 10 минут.

2. Немного больше чем на среднем огне, постоянно помешивая.

3. Важно варить именно 10 минут – не больше и не меньше.

4. Готовую сгущенку охладить.

5. Вылить в емкость.

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