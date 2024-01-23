Домашняя сгущенка всего за 10 минут: из чего приготовить

Екатерина Ягович
FoodOboz
1 минута
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Домашняя сгущенка всего за 10 минут: из чего приготовить

Готовить сгущенку в домашних условиях значительно бюджетнее, чем покупать в магазине. К тому же это займет у вас совсем мало времени. Готовую массу можно использовать для приготовления разнообразных десертов или просто есть ложкой с чаем.

Идея приготовления домашнего сгущенки опубликована на странице фудблогера Татьяны Перчик (tanya.perchik) в Instagram. Понадобится всего 3 ингредиента.

Домашняя сгущенка всего за 10 минут: из чего приготовить

Ингредиенты:

  • сахарная пудра – 400 г
  • молоко – 400 г
  • сливочное масло – 40 г
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Способ приготовления:

Домашняя сгущенка всего за 10 минут: из чего приготовить

1. Соедините все ингредиенты и готовьте 10 минут.

2. Немного больше чем на среднем огне, постоянно помешивая.

Домашняя сгущенка всего за 10 минут: из чего приготовить

3. Важно варить именно 10 минут – не больше и не меньше.

Домашняя сгущенка всего за 10 минут: из чего приготовить

4. Готовую сгущенку охладить.

5. Вылить в емкость.

Домашняя сгущенка всего за 10 минут: из чего приготовить

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