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Домашнее шоколадное мороженое с соленой карамелью и M&M: вы точно должны это приготовить
Домашнее шоколадное мороженое с соленой карамелью и M&M's – это невероятный взрыв вкуса, от которого все останутся в восторге.
Фудблогер Юлия Сенич в Instagram рассказала, как приготовить такой десерт. Кроме того, что он очень вкусный и оригинальный, он еще и хорошо освежает в жару.
Ингредиенты
- Сливки 33% холодные – 250 мл
- Сгущенка – 200 гр
- Вареное сгущенное молоко – 200 гр
- Шоколад – 100 гр
- Какао – 3 ст.л.
- M&M's
- Соленая карамель
Способ приготовления
1.Охлажденные сливки взбиваем примерно 10 мин миксером до загущения.
2. Вливаем сгущенку и взбиваем еще 1-2мин до сочетания.
3. Следом добавляем вареную сгущенку, растапливаем шоколад в микроволновке и добавляем к сливкам.
4. Просеиваем какао, перемешиваем до сочетания и перекладываем в форму.
5. Отправляем в морозилку до загущения примерно на 4-5 часов.
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