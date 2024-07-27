Домашнее шоколадное мороженое с соленой карамелью и M&M's – это невероятный взрыв вкуса, от которого все останутся в восторге.

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Фудблогер Юлия Сенич в Instagram рассказала, как приготовить такой десерт. Кроме того, что он очень вкусный и оригинальный, он еще и хорошо освежает в жару.

Ингредиенты

Сливки 33% холодные – 250 мл

Сгущенка – 200 гр

Вареное сгущенное молоко – 200 гр

Шоколад – 100 гр

Какао – 3 ст.л.

M&M's

Соленая карамель

Способ приготовления

1.Охлажденные сливки взбиваем примерно 10 мин миксером до загущения.

2. Вливаем сгущенку и взбиваем еще 1-2мин до сочетания.

3. Следом добавляем вареную сгущенку, растапливаем шоколад в микроволновке и добавляем к сливкам.

4. Просеиваем какао, перемешиваем до сочетания и перекладываем в форму.

5. Отправляем в морозилку до загущения примерно на 4-5 часов.

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