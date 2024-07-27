Домашнее шоколадное мороженое с соленой карамелью и M&M: вы точно должны это приготовить

Эрика Ильина
FoodOboz
1 минута
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Домашнее шоколадное мороженое с соленой карамелью и M&M: вы точно должны это приготовить

Домашнее шоколадное мороженое с соленой карамелью и M&M's – это невероятный взрыв вкуса, от которого все останутся в восторге.

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Фудблогер Юлия Сенич в Instagram рассказала, как приготовить такой десерт. Кроме того, что он очень вкусный и оригинальный, он еще и хорошо освежает в жару.

Домашнее шоколадное мороженое с соленой карамелью и M&M: вы точно должны это приготовить

Ингредиенты

  • Сливки 33% холодные – 250 мл
  • Сгущенка – 200 гр
  • Вареное сгущенное молоко – 200 гр
  • Шоколад – 100 гр
  • Какао – 3 ст.л.
  • M&M's
  • Соленая карамель

Способ приготовления

1.Охлажденные сливки взбиваем примерно 10 мин миксером до загущения.

Домашнее шоколадное мороженое с соленой карамелью и M&M: вы точно должны это приготовить

2. Вливаем сгущенку и взбиваем еще 1-2мин до сочетания.

3. Следом добавляем вареную сгущенку, растапливаем шоколад в микроволновке и добавляем к сливкам.

Домашнее шоколадное мороженое с соленой карамелью и M&M: вы точно должны это приготовить

4. Просеиваем какао, перемешиваем до сочетания и перекладываем в форму.

Домашнее шоколадное мороженое с соленой карамелью и M&M: вы точно должны это приготовить

5. Отправляем в морозилку до загущения примерно на 4-5 часов.

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