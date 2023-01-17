Домашняя выпечка безусловно полезнее той, которую мы покупаем в магазине. Главное – найти простой и бюджетный рецепт. Идеальным вариантом будет печенье с сухофруктами. Для теста понадобится всего 1 яйцо.

Идея приготовления домашнего сладкого печенья с одним яйцом опубликована на странице фудблогера Роксоланы Герасимов (roksolana.harasymiv) в Instagram.

Ингредиенты:

50 г миндальной муки

50 г кокосовой муки

50 г кураги

50 г клюквы

1 яйцо

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Способ приготовления:

1. Курагу, клюкву замочить в кипятке на 10 минут

2. Миндальную, кокосовую муку, курагу, клюкву, яйцо перебить в измельчителе (чаша с лезвием).

3. Сформировать шарики, прижать вилкой.

4. Выпекать в разогретой духовке при температуре 180 градусов 12 минут.

Из такого количества теста выходит 12 шт печенья.

Порция для ребенка 1-3 шт.

Срок хранения 2-3 дня, лучше хранить в герметичной стеклянной таре.

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