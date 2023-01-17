Домашнее сладкое печенье на 1 яйце: из чего приготовить
Домашняя выпечка безусловно полезнее той, которую мы покупаем в магазине. Главное – найти простой и бюджетный рецепт. Идеальным вариантом будет печенье с сухофруктами. Для теста понадобится всего 1 яйцо.
Идея приготовления домашнего сладкого печенья с одним яйцом опубликована на странице фудблогера Роксоланы Герасимов (roksolana.harasymiv) в Instagram.
Ингредиенты:
- 50 г миндальной муки
- 50 г кокосовой муки
- 50 г кураги
- 50 г клюквы
- 1 яйцо
Способ приготовления:
1. Курагу, клюкву замочить в кипятке на 10 минут
2. Миндальную, кокосовую муку, курагу, клюкву, яйцо перебить в измельчителе (чаша с лезвием).
3. Сформировать шарики, прижать вилкой.
4. Выпекать в разогретой духовке при температуре 180 градусов 12 минут.
Из такого количества теста выходит 12 шт печенья.
Порция для ребенка 1-3 шт.
Срок хранения 2-3 дня, лучше хранить в герметичной стеклянной таре.
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