Домашнее сладкое печенье на 1 яйце: из чего приготовить

Екатерина Ягович
FoodOboz
1 минута
231
Домашнее сладкое печенье на 1 яйце: из чего приготовить

Домашняя выпечка безусловно полезнее той, которую мы покупаем в магазине. Главное – найти простой и бюджетный рецепт. Идеальным вариантом будет печенье с сухофруктами. Для теста понадобится всего 1 яйцо.

Идея приготовления домашнего сладкого печенья с одним яйцом опубликована на странице фудблогера Роксоланы Герасимов (roksolana.harasymiv) в Instagram.

Домашнее сладкое печенье на 1 яйце: из чего приготовить

Ингредиенты:

  • 50 г миндальной муки
  • 50 г кокосовой муки
  • 50 г кураги
  • 50 г клюквы
  • 1 яйцо
Видео дня

Способ приготовления:

 

1. Курагу, клюкву замочить в кипятке на 10 минут

2. Миндальную, кокосовую муку, курагу, клюкву, яйцо перебить в измельчителе (чаша с лезвием).

Домашнее сладкое печенье на 1 яйце: из чего приготовить

3. Сформировать шарики, прижать вилкой.

Домашнее сладкое печенье на 1 яйце: из чего приготовить

4. Выпекать в разогретой духовке при температуре 180 градусов 12 минут.

Из такого количества теста выходит 12 шт печенья.

Домашнее сладкое печенье на 1 яйце: из чего приготовить

Порция для ребенка 1-3 шт.

Срок хранения 2-3 дня, лучше хранить в герметичной стеклянной таре.

Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами:

Сейчас мы готовим

Все рецепты