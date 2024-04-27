Сегодня предлагаем вам приготовить самое вкусное сырно печенье. И для этого есть сразу несколько причин. Во-первых, готовится блюдо очень просто и из простых ингредиентов. Во-вторых, она станет идеальным дополнением к чашке горячего кофе, или даже к бокалу вина.

Рецептом этого замечательного десерта поделился фудблогер Эдуард Насыров. В Instagram он привел подробный рецепт приготовления сырного печенья.

Ингредиенты

Мука – 200 гр

Пармезан – 100 гр

Яйцо – 1 шт

Итальянские травы – 1,5 ч.л.

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Сливочное масло – 100 гр

Соль

Вода – 1,5-2 ст.л.

Кунжут

Способ приготовления

1. Муку просеиваем, пармезан натираем на мелкой терке.

2. Смешиваем все ингредиенты кроме кунжута и замешиваем тесто.

3. Заворачиваем тесто в пищевую пленку и отправляем в холодильник на 30 минут.

4. Раскатываем пласт из теста, присыпаем кунжутом и вырезаем в нем печенье той формы, которая больше нравится.

5. Выкладываем печенье на противень, застеленный пергаментом и выпекаем при 170 градусах в течение 20 минут.

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