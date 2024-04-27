Домашнее сырное печенье для перекуса: как приготовить тесто без особого труда
Сегодня предлагаем вам приготовить самое вкусное сырно печенье. И для этого есть сразу несколько причин. Во-первых, готовится блюдо очень просто и из простых ингредиентов. Во-вторых, она станет идеальным дополнением к чашке горячего кофе, или даже к бокалу вина.
Рецептом этого замечательного десерта поделился фудблогер Эдуард Насыров. В Instagram он привел подробный рецепт приготовления сырного печенья.
Ингредиенты
- Мука – 200 гр
- Пармезан – 100 гр
- Яйцо – 1 шт
- Итальянские травы – 1,5 ч.л.
- Сливочное масло – 100 гр
- Соль
- Вода – 1,5-2 ст.л.
- Кунжут
Способ приготовления
1. Муку просеиваем, пармезан натираем на мелкой терке.
2. Смешиваем все ингредиенты кроме кунжута и замешиваем тесто.
3. Заворачиваем тесто в пищевую пленку и отправляем в холодильник на 30 минут.
4. Раскатываем пласт из теста, присыпаем кунжутом и вырезаем в нем печенье той формы, которая больше нравится.
5. Выкладываем печенье на противень, застеленный пергаментом и выпекаем при 170 градусах в течение 20 минут.
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