Паска получится очень вкусной, если добавить в нее изюм и разнообразные сухофрукты. Такое дополнение можно сделать в домашних условиях. Для этого прекрасно подойдет шкурка из апельсина – получатся ароматные цукаты.

Идея приготовления апельсиновых цукатов на паску опубликована на странице фудблогера Оксаны Кретсул (oksana_kretsul) в Instagram.

Ингредиенты:

апельсины – 4 шт. (вес самих шкурок 300 грамм)

вода – 100-120 мл

сок апельсина – 100 мл

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сахар тростниковый – 300 грамм

экстракт ванили – 1-1,5 ч.л. или стручок ванили

бадьян – 1-2 шт.

сок – 1/4 1/2 лимона

Способ приготовления:

1. Снять кожуру с апельсин (разрезав ножом на 4 части).

2. Залить крутым кипятком, поставить на 2 минуты на огонь.

3. Слить воду, залить кожуру холодной (даже ледяной) водой.

4. Снова залить кипятком и повторить предварительные действия 3-4 раза (окроп-холодная вода-окроп-холодная вода).

5. Смешать в кастрюльке сахар, сок апельсина и лимона, воду, бадьян и ваниль и поставить на огонь.

6. Если вы используете стручок ванили, нужно его разрезать.

7. Нарезать шкурки тонкими полосками, а затем – кубиками.

8. Кипятить сироп 2 минуты, затем добавить шкурки и варить на маленьком огне 1 час (до того момента, пока шкурки полностью не поглотят сироп).

9. Полоски выложить на противень и сушить в духовке 30-45 минут при минимальной температуре.

10. Дать цукатам полностью остыть.

11. Хранить в банке в холодильнике до приготовления паски.

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