Домашние апельсиновые цукаты на паску: как приготовить
Паска получится очень вкусной, если добавить в нее изюм и разнообразные сухофрукты. Такое дополнение можно сделать в домашних условиях. Для этого прекрасно подойдет шкурка из апельсина – получатся ароматные цукаты.
Идея приготовления апельсиновых цукатов на паску опубликована на странице фудблогера Оксаны Кретсул (oksana_kretsul) в Instagram.
Ингредиенты:
- апельсины – 4 шт. (вес самих шкурок 300 грамм)
- вода – 100-120 мл
- сок апельсина – 100 мл
- сахар тростниковый – 300 грамм
- экстракт ванили – 1-1,5 ч.л. или стручок ванили
- бадьян – 1-2 шт.
- сок – 1/4 1/2 лимона
Способ приготовления:
1. Снять кожуру с апельсин (разрезав ножом на 4 части).
2. Залить крутым кипятком, поставить на 2 минуты на огонь.
3. Слить воду, залить кожуру холодной (даже ледяной) водой.
4. Снова залить кипятком и повторить предварительные действия 3-4 раза (окроп-холодная вода-окроп-холодная вода).
5. Смешать в кастрюльке сахар, сок апельсина и лимона, воду, бадьян и ваниль и поставить на огонь.
6. Если вы используете стручок ванили, нужно его разрезать.
7. Нарезать шкурки тонкими полосками, а затем – кубиками.
8. Кипятить сироп 2 минуты, затем добавить шкурки и варить на маленьком огне 1 час (до того момента, пока шкурки полностью не поглотят сироп).
9. Полоски выложить на противень и сушить в духовке 30-45 минут при минимальной температуре.
10. Дать цукатам полностью остыть.
11. Хранить в банке в холодильнике до приготовления паски.
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