Домашние конфеты– это безопасная и полезная замена покупаемым сладостям. Их можно есть в виде десерта и даже в качестве перекуса. Лакомство легко приготовить в домашних условиях, используя фрукты, ягоды, сухофрукты, орехи.

Фудблогер Оксана Черпак (cherpak_oksana) на своей странице в Instagram поделилась рецептом банановых конфет в шоколаде.

Ингредиенты:

банан – 1 шт

арахисовая паста – 50 г

черный шоколад – 70 г

масло сливочное – 30 г

Способ приготовления:

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1. Очистить и порезать банан на небольшие кольца.

2. Один кружочек банана смазать арахисовой пастой и накрыть второй половинкой банана. Повторить так с остальными фруктами, после чего выложить на доску и оставить в таком виде в морозилке на 1 час.

3. Для приготовления глазури нужно растопить на водяной бане шоколад, добавить кусок сливочного масла.

4. Замороженные бананы погрузить в шоколад и оставить их до полного охлаждения. Приятного аппетита!

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