Домашние банановые конфеты: полезный перекус из бюджетных ингредиентов
Домашние конфеты– это безопасная и полезная замена покупаемым сладостям. Их можно есть в виде десерта и даже в качестве перекуса. Лакомство легко приготовить в домашних условиях, используя фрукты, ягоды, сухофрукты, орехи.
Фудблогер Оксана Черпак (cherpak_oksana) на своей странице в Instagram поделилась рецептом банановых конфет в шоколаде.
Ингредиенты:
- банан – 1 шт
- арахисовая паста – 50 г
- черный шоколад – 70 г
- масло сливочное – 30 г
Способ приготовления:
1. Очистить и порезать банан на небольшие кольца.
2. Один кружочек банана смазать арахисовой пастой и накрыть второй половинкой банана. Повторить так с остальными фруктами, после чего выложить на доску и оставить в таком виде в морозилке на 1 час.
3. Для приготовления глазури нужно растопить на водяной бане шоколад, добавить кусок сливочного масла.
4. Замороженные бананы погрузить в шоколад и оставить их до полного охлаждения. Приятного аппетита!
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