Как приготовить батончики из овсянки дома: универсальный рецепт

Если вы давно хотели отказаться от вредных сладостей и перейти на полезные, тогда вам обязательно нужно сделать диетические батончики из овсянки с разными орехами и сухофруктами.

Редакция FoodOboz подготовила для вас универсальный рецепт полезных овсяных батончиков, который вы с легкостью сможете приготовить дома.

Ингредиенты:

овсяные хлопья – 150 г

мед – 2 ст. л.

банан – 1 шт.

корица – 10 г

грецкие орехи – 70 г

изюм – 40-50 г

Приготовление полезных батончиков. Источник: pexels.com

Способ приготовления:

Хорошо промыть овсянку, чтобы не было шелухи. Измельчить орехи, добавить изюм, порезать банан, добавить корицу и мед. Все хорошо перемешать и добавить к овсянке. Массу разложить ровным слоем на противень и запекать 20-25 минут при 150 °С до золотистой корочки. Достать и порезать на полосочки любого размера по вашему вкусу.

Стоит отметить, что ингредиенты вы можете добавить и поменять на любые полезные на свой вкус, от фиников до яблочного сока.

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