Домашние булочки для завтрака: готовятся элементарно

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
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Домашние булочки для завтрака: готовятся элементарно

К чаю на завтрак идеально подходят пышные домашние булочки. Их можно есть с маслом, вареньем или разрезать и положить соленую начинку. Сделайте заготовку один раз, а затем выбирайте дополнения под настроение и вкус.

Идея приготовления пышных булочек для завтрака опубликована на странице фудблогера Юлии с ником cooking_by_yuliya в Instagram. Самое важное – правильно приготовить тесто.

Домашние булочки для завтрака: готовятся элементарно

Ингредиенты:

  • 500 г муки
  • 1 ч.л. сухих дрожжей
  • 0,5 ч.л. соли
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  • 1 ст.л. сахара
  • 300 мл теплой воды
  • 1 ст.л. масла

Способ приготовления:

Домашние булочки для завтрака: готовятся элементарно

1. Смешать все сухие ингредиенты.

2. Постепенно добавить воду.

3. Замешать тесто.

Домашние булочки для завтрака: готовятся элементарно

4. В конце добавить масло.

5. Оставляем тесто подниматься на 30 минут, затем принять.

Домашние булочки для завтрака: готовятся элементарно

6. Снова оставить на 30 минут и разделить тесто на несколько равных частей (примерно 10).

7. Сформировать шарики и оставить подниматься будущие булочки где-то на 30-40 минут.

Домашние булочки для завтрака: готовятся элементарно

8. Сделать надрезы и увлажнить водой.

9. Выпекать при температуре 200 градусов 20-25 минут.

10. После этого достать на решетку и смазать оливковым маслом.

Домашние булочки для завтрака: готовятся элементарно

11. Оставить булочки остыть.

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