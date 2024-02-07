Домашние булочки для завтрака: готовятся элементарно
К чаю на завтрак идеально подходят пышные домашние булочки. Их можно есть с маслом, вареньем или разрезать и положить соленую начинку. Сделайте заготовку один раз, а затем выбирайте дополнения под настроение и вкус.
Идея приготовления пышных булочек для завтрака опубликована на странице фудблогера Юлии с ником cooking_by_yuliya в Instagram. Самое важное – правильно приготовить тесто.
Ингредиенты:
- 500 г муки
- 1 ч.л. сухих дрожжей
- 0,5 ч.л. соли
- 1 ст.л. сахара
- 300 мл теплой воды
- 1 ст.л. масла
Способ приготовления:
1. Смешать все сухие ингредиенты.
2. Постепенно добавить воду.
3. Замешать тесто.
4. В конце добавить масло.
5. Оставляем тесто подниматься на 30 минут, затем принять.
6. Снова оставить на 30 минут и разделить тесто на несколько равных частей (примерно 10).
7. Сформировать шарики и оставить подниматься будущие булочки где-то на 30-40 минут.
8. Сделать надрезы и увлажнить водой.
9. Выпекать при температуре 200 градусов 20-25 минут.
10. После этого достать на решетку и смазать оливковым маслом.
11. Оставить булочки остыть.
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