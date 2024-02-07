К чаю на завтрак идеально подходят пышные домашние булочки. Их можно есть с маслом, вареньем или разрезать и положить соленую начинку. Сделайте заготовку один раз, а затем выбирайте дополнения под настроение и вкус.

Идея приготовления пышных булочек для завтрака опубликована на странице фудблогера Юлии с ником cooking_by_yuliya в Instagram. Самое важное – правильно приготовить тесто.

Ингредиенты:

500 г муки

1 ч.л. сухих дрожжей

0,5 ч.л. соли

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1 ст.л. сахара

300 мл теплой воды

1 ст.л. масла

Способ приготовления:

1. Смешать все сухие ингредиенты.

2. Постепенно добавить воду.

3. Замешать тесто.

4. В конце добавить масло.

5. Оставляем тесто подниматься на 30 минут, затем принять.

6. Снова оставить на 30 минут и разделить тесто на несколько равных частей (примерно 10).

7. Сформировать шарики и оставить подниматься будущие булочки где-то на 30-40 минут.

8. Сделать надрезы и увлажнить водой.

9. Выпекать при температуре 200 градусов 20-25 минут.

10. После этого достать на решетку и смазать оливковым маслом.

11. Оставить булочки остыть.

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