Домашние булочки с вишнями: ароматная выпечка, как из печи
Домашние булочки – это ароматная выпечка к чаю. Их можно делать с разными начинками: маком, творогом, вишнями, клубникой, черникой, яблоками, повидлом или корицей. За основу булочек лучше использовать дрожжевое тесто.
В одном из кулинарных блогов (hotuyte_ta_smakuyte) в Instagram был опубликован рецепт домашних булочек с вишнями, которые готовятся из элементарного дрожжевого теста, получаются очень мягкие и пышные.
Ингредиенты:
- теплое молоко – 250 мл
- сахар – 100 г
- ванильный сахар – 10 г
- прессованные дрожжи – 30 г
- растопленное масло – 50 г
- масло растительное – 50 г
- яйца – 1 шт
- разрыхлитель – 0,5 ч. л.
- мука – 600 г
- вишни в собственном соке для начинки
Способ приготовления:
1. Для приготовления опары нужно смешать молоко, дрожжи, 2 ст. л. сахара от общего количества, 3 ст.л. л. муки от общего количества. Перемешать и оставить на 20 минут.
2. В это время взбить яйцо с сахаром до растворения, налить растительное масло и растопленное масло.
3. В готовую опару добавить полученную яичную массу. Насыпать муку и замесить мягкое тесто. Оставить его в теплом месте на 1,5 часа.
4. Готовое тесто разделить на небольшие шарики и сформировать булочки с начинкой. Оставить их на 20–30 минут.
5. Перед выпеканием смазать булочки яйцом и посыпать маком (по желанию). Выпекать при температуре 180 градусов 25-30 минут. Приятного аппетита!
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