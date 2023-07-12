Домашние булочки – это ароматная выпечка к чаю. Их можно делать с разными начинками: маком, творогом, вишнями, клубникой, черникой, яблоками, повидлом или корицей. За основу булочек лучше использовать дрожжевое тесто.

В одном из кулинарных блогов (hotuyte_ta_smakuyte) в Instagram был опубликован рецепт домашних булочек с вишнями, которые готовятся из элементарного дрожжевого теста, получаются очень мягкие и пышные.

Ингредиенты:

теплое молоко – 250 мл

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сахар – 100 г

ванильный сахар – 10 г

прессованные дрожжи – 30 г

растопленное масло – 50 г

масло растительное – 50 г

яйца – 1 шт

разрыхлитель – 0,5 ч. л.

мука – 600 г

вишни в собственном соке для начинки

Способ приготовления:

1. Для приготовления опары нужно смешать молоко, дрожжи, 2 ст. л. сахара от общего количества, 3 ст.л. л. муки от общего количества. Перемешать и оставить на 20 минут.

2. В это время взбить яйцо с сахаром до растворения, налить растительное масло и растопленное масло.

3. В готовую опару добавить полученную яичную массу. Насыпать муку и замесить мягкое тесто. Оставить его в теплом месте на 1,5 часа.

4. Готовое тесто разделить на небольшие шарики и сформировать булочки с начинкой. Оставить их на 20–30 минут.

5. Перед выпеканием смазать булочки яйцом и посыпать маком (по желанию). Выпекать при температуре 180 градусов 25-30 минут. Приятного аппетита!

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