Домашние булочки– это ароматная, мягкая и пышная выпечка к чаю. Их, как и пирожки, можно делать с разными начинками: маком, творогом, вишнями, клубникой, черникой, яблоками, повидлом или корицей. Но вот за основу лучше всего использовать дрожжевое тесто.

Фудблогер Ирина с ником ira.shaf_cooking на своей странице в Instagram поделилась рецептом домашних булочек с вишней, которые готовятся из элементарного дрожжевого теста, получаются очень мягкие и пышные.

Ингредиенты:

Тесто:

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молоко – 500 мл

сахар – 6 ст. л.

свежие дрожжи – 40 г

сливочное масло – 50 г

масло растительное – 50 мл

желтки – 4 шт + яйцо – 1 шт для смазки

мука – 700 г

соль – 0,5 ч. л.

ваниль

Начинка:

свежие вишни – 1 кг

сахар – 200 г

крахмал – 1 ст. л.

Штрейзель (посыпка):

сливочное масло – 30 г

сахар – 100 г

мука – 100 г

ваниль

Способ приготовления:

1. Для приготовления опары нужно смешать дрожжи + 100 мл молока + 2 ст. л. муки. Перемешать все и оставить на 20 минут.

2. До готовой опары добавить остальное молоко, взбитые с сахаром желтки, соль и мука. Замесить тесто и в процессе вымешивания налить растительное масло. В готовом виде оно должно быть эластично и не прилипать к рукам. Накрыть полотенцем и оставить на 1 час.

3. Готовое тесто выложить на рабочую поверхность, присыпанную мукой и раскатать в круг. Нарезать его на квадраты размером 5*5 сантиметров. На каждый квадратик выложить 5-6 вишен, 1 ч. л. сахара и немного крахмала. Сформировать пирожок.

4. Выложить булочки на противень, застеленный пергаментом, накрыть полотенцем и оставить на 20 минут подходить.

5. Перед выпеканием смазать булочки взбитым яйцом и посыпать посыпкой. Выпекать при температуре 180 градусов 20-25 минут. Готово!

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