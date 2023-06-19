Домашние булочки с вишнями как пух: как приготовить ароматную выпечку

Татьяна Козюк
FoodOboz
2 минуты
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Домашние булочки с вишнями как пух: как приготовить ароматную выпечку

Домашние булочки– это ароматная, мягкая и пышная выпечка к чаю. Их, как и пирожки, можно делать с разными начинками: маком, творогом, вишнями, клубникой, черникой, яблоками, повидлом или корицей. Но вот за основу лучше всего использовать дрожжевое тесто.

Фудблогер Ирина с ником ira.shaf_cooking на своей странице в Instagram поделилась рецептом домашних булочек с вишней, которые готовятся из элементарного дрожжевого теста, получаются очень мягкие и пышные.

Рецепт домашних булочек с вишнями

Ингредиенты:

Тесто:

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  • молоко – 500 мл
  • сахар – 6 ст. л.
  • свежие дрожжи – 40 г
  • сливочное масло – 50 г
  • масло растительное – 50 мл
  • желтки – 4 шт + яйцо – 1 шт для смазки
  • мука – 700 г
  • соль – 0,5 ч. л.
  • ваниль

Начинка:

  • свежие вишни – 1 кг
  • сахар – 200 г
  • крахмал – 1 ст. л.

Штрейзель (посыпка):

  • сливочное масло – 30 г
  • сахар – 100 г
  • мука – 100 г
  • ваниль

Способ приготовления:

1. Для приготовления опары нужно смешать дрожжи + 100 мл молока + 2 ст. л. муки. Перемешать все и оставить на 20 минут.

Тесто для домашних булочек

2. До готовой опары добавить остальное молоко, взбитые с сахаром желтки, соль и мука. Замесить тесто и в процессе вымешивания налить растительное масло. В готовом виде оно должно быть эластично и не прилипать к рукам. Накрыть полотенцем и оставить на 1 час.

Булочки с вишнями

3. Готовое тесто выложить на рабочую поверхность, присыпанную мукой и раскатать в круг. Нарезать его на квадраты размером 5*5 сантиметров. На каждый квадратик выложить 5-6 вишен, 1 ч. л. сахара и немного крахмала. Сформировать пирожок.

Булочки в духовке

4. Выложить булочки на противень, застеленный пергаментом, накрыть полотенцем и оставить на 20 минут подходить.

5. Перед выпеканием смазать булочки взбитым яйцом и посыпать посыпкой. Выпекать при температуре 180 градусов 20-25 минут. Готово!

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