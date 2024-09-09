Домашние чебуреки, которые точно получатся хрустящими: приготовьте тесто на пиве
Чтобы домашние чебуреки точно получились хрустящими и приятным золотистым цветом – приготовьте изделия из теста на пиве. Масса будет достаточно гибкой и мягкой, и вы легко ее вымешаете. А начинка внутри будет очень сочной.
Идея приготовления вкусных домашних чебуреков из теста на пиве опубликована на странице фудблогера Мирославы Пекарюк (myroslava pekariuk) в Instagram. Эффект вас приятно удивит.
Ингредиенты для теста:
- мука – 800 г
- пиво – 330 мл.
- кипяток – 100 мл.
- соль – 1 ч.л.
Ингредиенты для начинки:
- фарш – 800 г
- лук – 450 г
- вода – 300 мл
- соль – 1 ч.л.
- перец – 0,5 ч.л.
- твердый сыр, укроп
Способ приготовления:
1. В глубокую миску налить пиво, кипяток, соль.
2. Размешивать, пока кристаллы соли полностью разойдутся.
3. Когда соль полностью разошлась – добавить муку.
4.. Замешать эластичное тесто, переложить его в пакет и поставить в холодильник на 30 минут.
5. В чашу блендера поместить произвольно нарезанный очищенный лук, добавить соль, перец, воду.
6. Все взбить блендером до однородности, затем добавить в фарш и хорошо вымешать.
7. Вынуть из холодильника тесто, отщепить кусочек и тоненько раскатать.
8. Вырезать из него большой круг (можно делать это крышкой), на одну половину выложить фарш, тертый сыр, укроп.
9. Закрыть чебурек и хорошо защелкнуть края.
10. Жарить чебуреки в хорошо разогретом масле с обеих сторон до золотистой корочки.
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