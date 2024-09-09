Чтобы домашние чебуреки точно получились хрустящими и приятным золотистым цветом – приготовьте изделия из теста на пиве. Масса будет достаточно гибкой и мягкой, и вы легко ее вымешаете. А начинка внутри будет очень сочной.

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Идея приготовления вкусных домашних чебуреков из теста на пиве опубликована на странице фудблогера Мирославы Пекарюк (myroslava pekariuk) в Instagram. Эффект вас приятно удивит.

Ингредиенты для теста:

мука – 800 г

пиво – 330 мл.

кипяток – 100 мл.

соль – 1 ч.л.

Ингредиенты для начинки:

фарш – 800 г

лук – 450 г

вода – 300 мл

соль – 1 ч.л.

перец – 0,5 ч.л.

твердый сыр, укроп

Способ приготовления:

1. В глубокую миску налить пиво, кипяток, соль.

2. Размешивать, пока кристаллы соли полностью разойдутся.

3. Когда соль полностью разошлась – добавить муку.

4.. Замешать эластичное тесто, переложить его в пакет и поставить в холодильник на 30 минут.

5. В чашу блендера поместить произвольно нарезанный очищенный лук, добавить соль, перец, воду.

6. Все взбить блендером до однородности, затем добавить в фарш и хорошо вымешать.

7. Вынуть из холодильника тесто, отщепить кусочек и тоненько раскатать.

8. Вырезать из него большой круг (можно делать это крышкой), на одну половину выложить фарш, тертый сыр, укроп.

9. Закрыть чебурек и хорошо защелкнуть края.

10. Жарить чебуреки в хорошо разогретом масле с обеих сторон до золотистой корочки.

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