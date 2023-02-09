Домашние чебуреки с мясом: рецепт самого удачного теста на кипятке
Домашние чебуреки – очень вкусное и сытное домашнее блюдо, основа которого – тесто и разные начинки, в классическом варианте они готовятся с мясом и специями. Для того, чтобы фарш был вкусным, добавьте в него воду, хорошо отбейте и обязательно поставьте в холодильник.
Кулинар Валентина Саенко поделилась в Instagram рецептом золотистых чебуреков с мясом, которые получатся очень удачными и вкусными.
Ингредиенты:
Тесто:
- Мука – 250 г
- Кипяток – 125 г
- Масло растительное – 30 г
- Соль – 5 г
Для начинки:
- Фарш (у меня был свинина-телятина) – 250 г
- Лук репчатый – 125 г
- Соль, перец – по вкусу
- Вода холодная – 50 г
Способ приготовления:
1. Тесто: кипяток смешайте с солью и маслом, и вылейте в муку, вилкой перемешайте. Как только тесто немного остынет, замешайте его руками, оно должно быть мягким и эластичным. После поставьте его в холодильник под пленку на 30 минут.
2. Начинка: фарш смешайте с натертым на мелкой терке луком, добавьте соевый соус, сухой чеснок и мелко нарезанную зелень. Немного посолите, поперчите, перемешайте и влейте прохладную воду.
3. Тесто разделите на 6 частей и раскатайте на муке каждую часть в круг. Вырежьте тарелкой круг и выложите на одну половину начинки, залепите края вилкой и обжарьте до золотистости на среднем огне.
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