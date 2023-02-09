Домашние чебуреки – очень вкусное и сытное домашнее блюдо, основа которого – тесто и разные начинки, в классическом варианте они готовятся с мясом и специями. Для того, чтобы фарш был вкусным, добавьте в него воду, хорошо отбейте и обязательно поставьте в холодильник.

Кулинар Валентина Саенко поделилась в Instagram рецептом золотистых чебуреков с мясом, которые получатся очень удачными и вкусными.

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Ингредиенты:

Тесто:

Мука – 250 г

Кипяток – 125 г

Масло растительное – 30 г

Соль – 5 г

Для начинки:

Фарш (у меня был свинина-телятина) – 250 г

Лук репчатый – 125 г

Соль, перец – по вкусу

Вода холодная – 50 г

Способ приготовления:

1. Тесто: кипяток смешайте с солью и маслом, и вылейте в муку, вилкой перемешайте. Как только тесто немного остынет, замешайте его руками, оно должно быть мягким и эластичным. После поставьте его в холодильник под пленку на 30 минут.

2. Начинка: фарш смешайте с натертым на мелкой терке луком, добавьте соевый соус, сухой чеснок и мелко нарезанную зелень. Немного посолите, поперчите, перемешайте и влейте прохладную воду.

3. Тесто разделите на 6 частей и раскатайте на муке каждую часть в круг. Вырежьте тарелкой круг и выложите на одну половину начинки, залепите края вилкой и обжарьте до золотистости на среднем огне.

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