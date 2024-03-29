Домашние деруны с необычной начинкой: рецепт сытного блюда для ужина
Самое простое и быстрое блюдо из картофеля – деруны. Готовить их можно с сыром, фаршем, грибами, салом, луком, колбасой. Подавайте обязательно со сметаной.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных и сытных дерунов с двумя видами колбасы.
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Ингредиенты:
- картофель – 5 шт.
- 1 шт. лук
- 1 шт. яйцо
- 2 ст. л. муки
- колбаса полукопченая
- соль и перец
- масло для жарки
Способ приготовления:
1. Очистите картофель и лук. Порежьте овощи на дольки и переложите в чашу блендера. Перебейте до однородной массы.
2. Переложите картофельно-луковую массу в миску, добавьте яйцо, муку, посолите и поперчите по вкусу.
3. Полукопченную колбасу нарежьте на кружочки, на разогретую с маслом сковороду выложите часть теста, дальше колбаска и опять тесто.
4. Жарьте с обеих сторон золотистость.
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