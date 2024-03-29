Самое простое и быстрое блюдо из картофеля – деруны. Готовить их можно с сыром, фаршем, грибами, салом, луком, колбасой. Подавайте обязательно со сметаной.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных и сытных дерунов с двумя видами колбасы.

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Ингредиенты:

картофель – 5 шт.

1 шт. лук

1 шт. яйцо

2 ст. л. муки

колбаса полукопченая

соль и перец

масло для жарки

Способ приготовления:

1. Очистите картофель и лук. Порежьте овощи на дольки и переложите в чашу блендера. Перебейте до однородной массы.

2. Переложите картофельно-луковую массу в миску, добавьте яйцо, муку, посолите и поперчите по вкусу.

3. Полукопченную колбасу нарежьте на кружочки, на разогретую с маслом сковороду выложите часть теста, дальше колбаска и опять тесто.

4. Жарьте с обеих сторон золотистость.

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