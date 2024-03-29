Домашние деруны с необычной начинкой: рецепт сытного блюда для ужина

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
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Домашние деруны с необычной начинкой: рецепт сытного блюда для ужина

Самое простое и быстрое блюдо из картофеля – деруны. Готовить их можно с сыром, фаршем, грибами, салом, луком, колбасой. Подавайте обязательно со сметаной. 

С чем приготовить деруны

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных и сытных дерунов с двумя видами колбасы. 

Рецепт дерунов
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Ингредиенты: 

  • картофель – 5 шт. 
  • 1 шт. лук
  • 1 шт. яйцо
  • 2 ст. л. муки
  • колбаса полукопченая
  • соль и перец
  •  масло для жарки

Способ приготовления:

1. Очистите картофель и лук. Порежьте овощи на дольки и переложите в чашу блендера. Перебейте до однородной массы.

Картофельная масса

2. Переложите картофельно-луковую массу в миску, добавьте яйцо, муку, посолите и поперчите по вкусу.

Тесто для дерунов

3. Полукопченную колбасу нарежьте на кружочки, на разогретую с маслом сковороду выложите часть теста, дальше колбаска и опять тесто.

Деруны с колбасой

4. Жарьте с обеих сторон золотистость.

Готовые деруны

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