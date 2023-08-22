Домашние хачапури по-аджарски с двумя видами сыра: самый удачный рецепт выпечки в духовке
Хачапури по-аджарски – лучшая альтернатива пиццы и пирогов. Готовить их можно из дрожжевого и уже готового слоеного теста. Для начинки подойдет любой сыр и кисломолочный творог.
Кулинар Наталия поделилась в Instagram рецептом вкусного хачапури по-аджарски, которые готовятся с двумя видами сыра.
Ингредиенты:
Тесто:
- вода – 80 мл
- мука – 270 г + на подпил поверхности
- молоко – 80 мл
- сухие дрожжи – 5 г
- соль – 1 ч . л.
- сливочное масло – 30 г
- желток + 1 ст. л. молока для смазки теста
Начинка:
- сулугуни – 180 г
- кисломолочный творог – 220 г (можно заменить на адыгейский, иммеретинский, моцареллу, фету или брынзу)
- молоко – 50 мл
- соль – щепотка
- 1-2 желтка
Способ приготовления:
1. Тесто: в глубокой миске смешайте теплую воду и молоко, сахар, дрожжи, всыпьте 2 ст. муки, перемешайте и оставьте на 10 минут. Далее добавьте соль, растопленное сливочное масло и оставшуюся муку, вымешивайте тесто 5-10 минут до мягкого эластичного состояния. Сформируйте шарик и переложите в тарелку смазанную маслом, накройте пленкой. Оставьте подходить в теплом месте на 1-2 часа.
2. Начинка: сыр сулугуни натрите на терке, кисломолочный творог разомните вилкой, влейте молоко и все вместе перемешайте.
3. Готовое тесто раскатайте в круг/овал или растяните руками, бортики наполните начинкой (по 1-2 ст. л. на 1 бортик) и защепите края. Также защепите концы теста, формируя "кораблик".
4. Переложите его на противень с пергаментом, выложите оставшуюся начинку. Бортики смажьте желтком с молоком и запекайте 20-25 минут при 200С.
После достаньте, положите желток и выпекайте еще 2-3 минуты.
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