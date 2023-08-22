Домашние хачапури по-аджарски с двумя видами сыра: самый удачный рецепт выпечки в духовке

Ирина Мельниченко
FoodOboz
2 минуты
1,6 т.
Рецепт хачапури с желтком

Хачапури по-аджарски – лучшая альтернатива пиццы и пирогов. Готовить их можно из дрожжевого и уже готового слоеного теста. Для начинки подойдет любой сыр и кисломолочный творог. 

Хачапури по-аджарски

Кулинар Наталия поделилась в Instagram рецептом вкусного хачапури по-аджарски, которые готовятся с двумя видами сыра. 

Рецепт хачапури по-аджарски
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Ингредиенты: 

Тесто:

  • вода – 80 мл
  • мука – 270 г + на подпил поверхности
  • молоко – 80 мл
  • сухие дрожжи – 5 г
  • соль – 1 ч . л.
  • сливочное масло – 30 г
  • желток + 1 ст. л. молока для смазки теста

Начинка: 

  • сулугуни – 180 г 
  • кисломолочный творог – 220 г (можно заменить на адыгейский, иммеретинский, моцареллу, фету или брынзу)
  • молоко – 50 мл 
  • соль –  щепотка 
  • 1-2 желтка 

Способ приготовления:

1. Тесто:  в глубокой миске смешайте теплую воду и молоко, сахар, дрожжи, всыпьте 2 ст. муки, перемешайте и оставьте на 10 минут. Далее добавьте соль, растопленное сливочное масло и оставшуюся муку, вымешивайте тесто 5-10 минут до мягкого эластичного состояния. Сформируйте  шарик и переложите в тарелку смазанную маслом, накройте пленкой. Оставьте подходить в теплом месте на 1-2 часа.

Готовое тесто для хачапури

2. Начинка: сыр сулугуни натрите на терке, кисломолочный творог разомните вилкой, влейте молоко и все вместе перемешайте. 

Начинка для блюда

3. Готовое тесто раскатайте в круг/овал или растяните руками, бортики наполните начинкой (по 1-2 ст. л. на 1 бортик) и защепите края. Также защепите концы теста, формируя "кораблик". 

Как приготовить вкусные хачапури по-аджарски с двумя видами сыра

4. Переложите его на противень с пергаментом, выложите оставшуюся начинку. Бортики смажьте желтком с молоком и запекайте 20-25 минут при 200С.

Приготовление хачапури

После достаньте, положите желток и выпекайте еще 2-3 минуты.  

Готовое блюдо

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