Хачапури по-аджарски – лучшая альтернатива пиццы и пирогов. Готовить их можно из дрожжевого и уже готового слоеного теста. Для начинки подойдет любой сыр и кисломолочный творог.

Кулинар Наталия поделилась в Instagram рецептом вкусного хачапури по-аджарски, которые готовятся с двумя видами сыра.

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Ингредиенты:

Тесто:

вода – 80 мл

мука – 270 г + на подпил поверхности

молоко – 80 мл

сухие дрожжи – 5 г

соль – 1 ч . л.

сливочное масло – 30 г

желток + 1 ст. л. молока для смазки теста

Начинка:

сулугуни – 180 г

кисломолочный творог – 220 г (можно заменить на адыгейский, иммеретинский, моцареллу, фету или брынзу)

молоко – 50 мл

соль – щепотка

1-2 желтка

Способ приготовления:

1. Тесто: в глубокой миске смешайте теплую воду и молоко, сахар, дрожжи, всыпьте 2 ст. муки, перемешайте и оставьте на 10 минут. Далее добавьте соль, растопленное сливочное масло и оставшуюся муку, вымешивайте тесто 5-10 минут до мягкого эластичного состояния. Сформируйте шарик и переложите в тарелку смазанную маслом, накройте пленкой. Оставьте подходить в теплом месте на 1-2 часа.

2. Начинка: сыр сулугуни натрите на терке, кисломолочный творог разомните вилкой, влейте молоко и все вместе перемешайте.

3. Готовое тесто раскатайте в круг/овал или растяните руками, бортики наполните начинкой (по 1-2 ст. л. на 1 бортик) и защепите края. Также защепите концы теста, формируя "кораблик".

4. Переложите его на противень с пергаментом, выложите оставшуюся начинку. Бортики смажьте желтком с молоком и запекайте 20-25 минут при 200С.

После достаньте, положите желток и выпекайте еще 2-3 минуты.

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