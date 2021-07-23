Домашние хинкали: 5 самых необычных и вкусных начинок
Чтобы удачно и вкусно приготовить хинкали, достаточно – сделать отличное тесто и, конечно же, вкусную начинку. Ошибочно считать, что для этого блюда подойдет всего лишь одна мясная начинка.
Сегодня редакция FoodOboz предлагает вам 5 самых необычных вариантов очень вкусных начинок, которые придадут блюду совершенно иной вкус.
1. "Веганская" сырно-грибная начинка
Ингредиенты:
сыр тофу – 115 г
лук – 1 шт.
шампиньоны – 250
травы – 3 ст. л.
растительное масло – 1-2 ст. л.
смесь перцев – 3 ст. л.
соль – 1 ч. л.
Способ приготовления:
Лук порежьте кубиком, шампиньоны помойте и также порежьте – можно средним кубиком.
Обжарьте их на растительном масле до готовности – около 10 минут.
Выложите в миску, добавьте травы, смесь перцев и соль, перемешайте и добавьте порезанный кубиком тофу.
2. Сырная начинка
Ингредиенты:
сыр сулугуни – 500 г
сливчоне масло – 50 г
Способ приготовления:
Сыр натрите на мелкой терке, к нему добавьте растопленное, охлажденное сливочное масло, тщательно перемешайте.
3. Картофельная начинка
Ингредиенты:
картофель – 700 г
репчатый лук – 70 г
растительное масло – 1-2 ст. л.
сыр сулугуни – 300 г
черный молотый перец – щепотка
соль – по вкусу
Способ приготовления:
Отварите картофель, сделает из него не сильно жидкое пюре.
Лук измельчите и поджарьте на растительном масле, добавьте в кастрюлю с картошкой, посолите, поперчите, перемешайте.
Сыр натрите на терке и добавьте к картофелю.
4. Курица и зелень
Ингредиенты:
филе – 300-400 г
укроп, петрушка, зеленый лук, кинза – по 30 г каждого
соль – по вкусу
перец – по вкусу
Способ приготовления:
Отварите филе, порежьте мелким кубиком.
Зелень помойте, измельчите и смешайте с филе, посолите, поперчите.
5. Рыбная
рыба любая на ваш вкус, кроме речной – 400 г
лук – 1 шт.
петрушка – 1 пучок
растительное масло – 1-2 ст. л.
соль, перец – по вкусу
Способ приготовления:
Отварите рыбу, порежьте средними кусочками.
Нарежьте мелко лук и обжарьте его на растительном масле, после – добавьте к рыбе.
Петрушку помойте, мелко нарежьте и также добавьте к рыбе, посолите, поперчите, тщательно перемешайте.
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