Домашние хинкали: 5 самых необычных и вкусных начинок

Чтобы удачно и вкусно приготовить хинкали, достаточно – сделать отличное тесто и, конечно же, вкусную начинку. Ошибочно считать, что для этого блюда подойдет всего лишь одна мясная начинка.

Сегодня редакция FoodOboz предлагает вам 5 самых необычных вариантов очень вкусных начинок, которые придадут блюду совершенно иной вкус.

1. "Веганская" сырно-грибная начинка

Ингредиенты:

сыр тофу – 115 г

лук – 1 шт.

шампиньоны – 250

Видео дня

травы – 3 ст. л.

растительное масло – 1-2 ст. л.

смесь перцев – 3 ст. л.

соль – 1 ч. л.

Способ приготовления:

Лук порежьте кубиком, шампиньоны помойте и также порежьте – можно средним кубиком. Обжарьте их на растительном масле до готовности – около 10 минут. Выложите в миску, добавьте травы, смесь перцев и соль, перемешайте и добавьте порезанный кубиком тофу.

2. Сырная начинка

Ингредиенты:

сыр сулугуни – 500 г

сливчоне масло – 50 г

Способ приготовления:

Сыр натрите на мелкой терке, к нему добавьте растопленное, охлажденное сливочное масло, тщательно перемешайте.

3. Картофельная начинка

Ингредиенты:

картофель – 700 г

репчатый лук – 70 г

растительное масло – 1-2 ст. л.

сыр сулугуни – 300 г

черный молотый перец – щепотка

соль – по вкусу

Способ приготовления:

Отварите картофель, сделает из него не сильно жидкое пюре. Лук измельчите и поджарьте на растительном масле, добавьте в кастрюлю с картошкой, посолите, поперчите, перемешайте. Сыр натрите на терке и добавьте к картофелю.

4. Курица и зелень

Ингредиенты:

филе – 300-400 г

укроп, петрушка, зеленый лук, кинза – по 30 г каждого

соль – по вкусу

перец – по вкусу

Способ приготовления:

Отварите филе, порежьте мелким кубиком. ​​​​​​​Зелень помойте, измельчите и смешайте с филе, посолите, поперчите.

5. Рыбная

рыба любая на ваш вкус, кроме речной – 400 г

лук – 1 шт.

петрушка – 1 пучок

растительное масло – 1-2 ст. л.

соль, перец – по вкусу

Способ приготовления:

Отварите рыбу, порежьте средними кусочками. Нарежьте мелко лук и обжарьте его на растительном масле, после – добавьте к рыбе. Петрушку помойте, мелко нарежьте и также добавьте к рыбе, посолите, поперчите, тщательно перемешайте.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, как вкусно и правильно приготовить и законсервировать заправку для борща на зиму.

​​​​​​​Как дома сделать идеальный песто для пасты, супа, салатов так, чтобы было вкусно и быстро.

3 рецепта беляшей с разными начинками, которые всем придутся по вкусу и самое главное – они будут не жирными и вкусными.