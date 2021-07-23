Домашние хинкали: 5 самых необычных и вкусных начинок

Ирина Мельниченко
Ирина Мельниченко
FoodOboz
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Начинка для хинкали

Чтобы удачно и вкусно приготовить хинкали, достаточно – сделать отличное тесто и, конечно же, вкусную начинку. Ошибочно считать, что для этого блюда подойдет всего лишь одна мясная начинка.

Сегодня редакция FoodOboz предлагает вам 5 самых необычных вариантов очень вкусных начинок, которые придадут блюду совершенно иной вкус.

1. "Веганская" сырно-грибная начинка

Сыр тофу для диетической начинки

Ингредиенты:

  • сыр тофу – 115 г

  • лук – 1 шт.

  • шампиньоны – 250

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  • травы – 3 ст. л.

  • растительное масло – 1-2 ст. л.

  • смесь перцев – 3 ст. л.

  • соль – 1 ч. л.

Способ приготовления:

  1. Лук порежьте кубиком, шампиньоны помойте и также порежьте – можно средним кубиком.

  2. Обжарьте их на растительном масле до готовности – около 10 минут.

  3. Выложите в миску, добавьте травы, смесь перцев и соль, перемешайте и добавьте порезанный кубиком тофу.

2. Сырная начинка

Ингредиенты:

  • сыр сулугуни – 500 г

  • сливчоне масло – 50 г

Способ приготовления:

  1. Сыр натрите на мелкой терке, к нему добавьте растопленное, охлажденное сливочное масло, тщательно перемешайте.

3. Картофельная начинка

Хинкали можно делать с картофельной начинкой

Ингредиенты:

  • картофель – 700 г

  • репчатый лук – 70 г

  • растительное масло – 1-2 ст. л.

  • сыр сулугуни – 300 г

  • черный молотый перец – щепотка

  • соль – по вкусу

Способ приготовления:

  1. Отварите картофель, сделает из него не сильно жидкое пюре.

  2. Лук измельчите и поджарьте на растительном масле, добавьте в кастрюлю с картошкой, посолите, поперчите, перемешайте.

  3. Сыр натрите на терке и добавьте к картофелю.

4. Курица и зелень

Филе для фарша

Ингредиенты:

  • филе – 300-400 г

  • укроп, петрушка, зеленый лук, кинза – по 30 г каждого

  • соль – по вкусу

  • перец – по вкусу

Способ приготовления:

  1. Отварите филе, порежьте мелким кубиком.

  2. ​​​​​​​Зелень помойте, измельчите и смешайте с филе, посолите, поперчите.

5. Рыбная

Из рыбы получится отличная начинка

  • рыба любая на ваш вкус, кроме речной – 400 г

  • лук – 1 шт.

  • петрушка – 1 пучок

  • растительное масло – 1-2 ст. л.

  • соль, перец – по вкусу

Способ приготовления:

  1. Отварите рыбу, порежьте средними кусочками.

  2. Нарежьте мелко лук и обжарьте его на растительном масле, после – добавьте к рыбе.

  3. Петрушку помойте, мелко нарежьте и также добавьте к рыбе, посолите, поперчите, тщательно перемешайте.

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