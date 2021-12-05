Домашние и полезные глазированные сырки: по вкусу не отличить от магазинных

Перед таким десертом не могут устоять многие люди – в нем настоящий вкус детства. Эту вкусность сейчас можно найти в каждом супермаркете, но в составе точно будут разнообразные сладкие наполнители и стабилизаторы. Поэтому десерт следует готовить дома. Это очень легко сделать, если следовать нескольким советам. Вы точно будете уверены в качестве таких сырков и будете давать их своим деткам.

Идеей приготовления поделилась makarova_tort на своей странице в Instagram.

Ингредиенты для начинки:

сыр – 400 г

сахарная пудра – 50 г

сливочное масло – 50 г

ваниль

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Ингредиенты для глазури:

шоколад – 2 плитки

растительное масло – 30 г

Способ приготовления:

1. Сыр, пудру, масло, ванилин перебить блендером.

2. Массу оставить в морозильнике на 20 минут – так сырки легче будет формировать

3. Разделить по 50 г, придать фурму батончикам.

4. Вставить шпажки, убрать в морозилку на 30 минут.

5. Растопить шоколад вместе с растительным маслом, хорошо перемешать, залезать сырки.

6. Поставить в холодильник на час.

Достать палочки и наслаждаться вкусным десертом.

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