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Домашние ириски из трех ингредиентов: как приготовить
Популярные конфеты ириски вы сможете очень легко приготовить в домашних условиях. Для такого десерта вам понадобится всего 3 ингредиента. И это будет значительно полезнее магазинного варианта.
Идея приготовления домашних конфет из трех ингредиентов опубликована на странице фудблогера Марины Фроловой ( marina_frolova) в Instagram. Идеально для семейного чаепития.
Ингредиенты:
- сметана – 400 г
- сахар – 400 г
- масло сливочное – 60 г
Способ приготовления:
1. К сметане добавить сахар.
2. Перемешать и поставить на средний огонь постоянно помешивая.
3. Готовить к коричневому цвету примерно 2 часа.
4. Добавить еще масло, перемешать.
5. Выложить в миску, застеленную пищевой пленкой (чтобы удобно было доставать).
6. Поставить в холодильник.
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