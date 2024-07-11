Популярные конфеты ириски вы сможете очень легко приготовить в домашних условиях. Для такого десерта вам понадобится всего 3 ингредиента. И это будет значительно полезнее магазинного варианта.

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Идея приготовления домашних конфет из трех ингредиентов опубликована на странице фудблогера Марины Фроловой ( marina_frolova) в Instagram. Идеально для семейного чаепития.

Ингредиенты:

сметана – 400 г

сахар – 400 г

масло сливочное – 60 г

Способ приготовления:

1. К сметане добавить сахар.

2. Перемешать и поставить на средний огонь постоянно помешивая.

3. Готовить к коричневому цвету примерно 2 часа.

4. Добавить еще масло, перемешать.

5. Выложить в миску, застеленную пищевой пленкой (чтобы удобно было доставать).

6. Поставить в холодильник.

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