Домашние конфеты без сахара – это безопасная замена покупаемым сладостям. Все потому, что в их основе – сухофрукты, орехи иногда можно добавлять овсяные хлопья и черный шоколад. Наибольшее их преимущество в том, что конфеты не нужно выпекать и на приготовление вы потратите минимум времени.

Фудблогер Виктория Подольчак (imapersimmon) на своей странице в Instagram поделилась рецептом полезных домашних конфет с овсяными хлопьями, сухофруктами, шоколадом и орехами.

Ингредиенты:

овсяные хлопья – 65 г

орехи – 75 г

шоколад – 40 г

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изюм – 45 г

кленовый сироп – 85 мл

сушеная клюква – 30 г

арахисовая паста – 1 ч. л.

Способ приготовления:

1. Все необходимые ингредиенты следует поместить в блендер и взбить до однородности (но не до полного измельчения).

2. Из полученной массы сформировать небольшие по размеру шарики.

3. По желанию шарики можно обвалять в кунжуте или есть в таком виде.

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