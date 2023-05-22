Конфеты – десерт, который любят все, но нужно помнить, что лучше всего их готовить в домашних условиях, ведь только так вы будуте уверены в их безопасности. Основой для десерта могут быть сухофрукты, шоколад, орехи, финики, а также кокосовая стружка.

Кулинар Валерия поделилась в Instagram рецептом домашних вкусных конфет из белого шоколада с кокосовой стружкой.

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Ингредиенты:

Кокосовые сливки – 30 г (или обычные 33%)

Белый шоколад – 100 г

Сливочное масло – 20 г

Кокосовая стружка

Способ приготовления:

1. Сливки доводите до кипения, вылейте в шоколад и перемешайте.

2. Растопите до однородности в микроволновке, добавьте масло и перебейте блендером.

3. Накройте пленкой в контакт и поставьте минимум на 4 часа в холодильник.

4. Из полученной массы сформируйте небольшие шарики и обваляйте в кокосовой стружке.

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