Домашние конфеты из 4 ингредиентов: делимся самым простым рецептом
Конфеты – десерт, который любят все, но нужно помнить, что лучше всего их готовить в домашних условиях, ведь только так вы будуте уверены в их безопасности. Основой для десерта могут быть сухофрукты, шоколад, орехи, финики, а также кокосовая стружка.
Кулинар Валерия поделилась в Instagram рецептом домашних вкусных конфет из белого шоколада с кокосовой стружкой.
Ингредиенты:
- Кокосовые сливки – 30 г (или обычные 33%)
- Белый шоколад – 100 г
- Сливочное масло – 20 г
- Кокосовая стружка
Способ приготовления:
1. Сливки доводите до кипения, вылейте в шоколад и перемешайте.
2. Растопите до однородности в микроволновке, добавьте масло и перебейте блендером.
3. Накройте пленкой в контакт и поставьте минимум на 4 часа в холодильник.
4. Из полученной массы сформируйте небольшие шарики и обваляйте в кокосовой стружке.
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