Домашние конфеты из 4 ингредиентов: делимся самым простым рецептом

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
1,4 т.
Рецепт кокосовых конфет

Конфеты – десерт, который любят все, но нужно помнить, что лучше всего их готовить в домашних условиях, ведь только так вы будуте уверены в их безопасности. Основой для десерта могут быть сухофрукты, шоколад, орехи, финики, а также кокосовая стружка. 

Домашние конфеты

Кулинар Валерия поделилась в Instagram рецептом домашних вкусных конфет из белого шоколада с кокосовой стружкой. 

Рецепт конфет
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Ингредиенты:

  • Кокосовые сливки – 30 г (или обычные 33%)
  • Белый шоколад – 100 г
  • Сливочное масло – 20 г
  • Кокосовая стружка

Способ приготовления:

1. Сливки доводите до кипения, вылейте в шоколад и перемешайте.

Основа для конфет

2. Растопите до однородности в микроволновке, добавьте масло и перебейте блендером.

Приготовление конфет

3. Накройте пленкой в контакт и поставьте минимум на 4 часа в холодильник.

Домашние конфеты

4. Из полученной массы сформируйте небольшие шарики и обваляйте в кокосовой стружке.

Готовые конфеты

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