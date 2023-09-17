Домашние конфеты – это не только полезный десерт для детей и взрослых, но и перекус. К тому же их предпочтительнее готовятся без сахара, молочных продуктов и главное – выпечки. За основу конфет можно использовать сухофрукты, фрукты, шоколад и орехи.

В одном из блогов о питании и прикорме (idei_prikorma) в Instagram был опубликован рецепт кокосовых конфет с курагой, которые готовятся без сахара и выпечки.

Ингредиенты:

курага – 10 шт

кокосовая стружка – 3 ст. л.

Способ приготовления:

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1. Для начала нужно подготовить курагу, а именно залить ее кипятком. В таком виде оставить сухофрукты на 15 минут.

2. Когда пройдет отведенное время, слить из кураги воду и переложить сухофрукты в чашу блендера.

3. Добавить в курагу кокосовую стружку. Взбить все до однородной массы.

4. Из полученной массы сформировать шарики среднего размера. Готовые конфеты оставить в холодильнике на 30 минут для стабилизации. Приятного аппетита!

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